Scontro sullo ‘Ius soli’ in consiglio a Savona, maggioranza: “Diritto importante”. Opposizione: “Distacco dalla realtà”

Savona. Scontro tra maggioranza e minoranza sullo Ius Soli. L’ordine del giorno è stato presentato dalla maggioranza all’unanimità e ha sollevato le polemiche di una parte di minoranza (Lega, Fratelli d’Italia e Lista Toti).

Con l’approvazione del documento il consiglio si impegna a inserire il riferimento ai valori dello “Ius Soli” nello Statuto del Comune di Savona, allo scopo di promuovere l’eguaglianza e l’effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza. Inoltre, il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a contribuire alla realizzazione di un percorso di consapevolezza sociale rivolto a tutti i minori stranieri residenti nel Comune di Savona e ai loro genitori; a istituire una cerimonia speciale il 20 novembre di ogni anno; a promuovere annualmente, per tutti coloro i quali acquisiscono la cittadinanza italiana, una cerimonia pubblica.

Il consigliere del Pd Luca Burlando ha presentato l’ordine del giorno: “Sappiamo che è un argomento divisivo su cui abbiamo posizioni diverse. Sono 1500 i minorenni stranieri e molti di essi vivono nella nostra città dalla nascita, per bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole, le attività sportive savonesi ma vivono una situazione di emarginazione nella società perchè non vengono riconosciuti pienamente. Non si tratta di aprire a nuovi flussi migratori, si parla delle seconde e terze generazioni, bambini nati in Italia da genitori che vivono in Italia. L’art.10 del nostro statuto per il conferimento della cittadinanza onoraria è chiaro. In questo Comune viene da anni precedenti quando si riconosceva a bambini nati in Italia si voleva accoglierli nella nostra comunità”.

“Da anni ormai ci riempiamo la bocca che bisogna promuovere l’integrazione. Occorre che siano loro riconosciuti diritti e doveri che la cittadinanza garantisce. Alzare barriere tra le comunità rischia di creare più tensioni di quelle che abbiamo tutt’oggi”, ha concluso Burlando.

Critico il consigliere della Lega Maurizio Scaramuzza: “Io credo che la sinistra continui a fare campagna elettorale anche dopo le elezioni. L’odg presentato oggi non tiene conto dei problemi reali della città. Come pensate di intervenire per il caro bollette? Il pensiero della maggioranza a Savona è sullo ius soli. La sinistra deve tornare con i piedi per terra e confrontarsi con i savonesi. Stop alle parole e avanti con i fatti“. I consiglieri della Lega, Fratelli d’Italia e Pietro Santi (Lista Toti) hanno abbadonato l’aula.

Il consigliere Manuel Meles sottolinea che “la partecipazione della maggioranza alla discussione per questo ordine del giorno e nessun intervento su altre pratiche importanti evidenzia uno scollamento con la realtà“.

Il consigliere Angelo Schirru sottolinea che la competenza in ambito è a livello parlamentare: “Personalmente sono d’accordo. E’ un tema che mi sta molto a cuore. Al di là di questa iniziativa credo che deve essere vista in un’ottica nazionale. Si deve pensare organicamente al problema delle migrazioni”. Fa eco Luca Aschei: “Sono favorevole. So cosa vuol dire per i ragazzini nati qua non essere italiani. Mi piace pensare che chi nasce in Italia possa essere italiano“.

Prende posizione anche il consigliere Dem Alessandra Gemelli: “Ancora una volta ci si dimostra miopi. Non è scappando dall’aula e sottraendosi al confronto che si possono trovare soluzioni, è il totale disprezzo nei confronti di loro stessi perchè evidentemente non sono capaci ad argomentare”.

Il consigliere Fabio Orsi punge: “Se l’intento era costruttivo perchè non è stata chiesta la firma di tutto il consiglio? Presentato solo dalla maggioranza, è divisivo in partenza. Perchè non è stata presentata 5-6 mesi fa. E’ ovvio che finisca in caciara a una settimana delle elezioni. Il primo errore lo avete fatto voi. Se volete modificare lo statuto, presentate le modifiche“.

Ha concluso la discussione il sindaco Marco Russo: “Ringrazio i consiglieri che hanno proposto questo ordine del giorno e hanno indotto il consiglio a misurarsi su questa tematica. Gli atti di civiltà non sono mai atti divisivi. E’ un tema che attraversa la vita vera della nostra città. Ce ne occupiamo perchè il consiglio comunale è un consesso di rappresentanti di cittadini che esercitano una funzione pubblica. Questa è una bella pagina per la città di Savona”.