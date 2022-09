Savona, Orsi e Scaramuzza: “Sembra di giocare a nascondino. E’ l’ora di convocare un consiglio comunale”

Savona. “Crediamo che sia il caso di iniziare almeno a convocare un consiglio comunale“. I consiglieri comunali di minoranza Maurizio Scaramuzza e Fabio Orsi sollecitano la maggioranza.

“Nella passata amministrazione – ricordato Scaramuzza – sono stati convocati anche in pieno agosto e non ci siamo permessi di fare più di una settimana di ferie a testa (a rotazione)”.

L’ultimo appuntamento risale a inizio agosto con una commissione sulla sanità: “Siamo all’8 settembre – proseguono -, un mese dopo, e ancora nessuno all’interno della minoranza ha notizie su cosa stanno facendo in giunta. A volte sembra di giocare a nascondino“.

E chiedono alla giunta di presentare il lavoro svolto in queste settimane: “Va bene tutto, allora però dimostrino che hanno comunque lavorato per la città e lo facciano convocando un consiglio comunale in cui esporre punto per punto. D’altra parte l’aumento degli stipendi lo hanno preso”, hanno concluso.