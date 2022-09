Savona, la proposta di Orsi: “Istituire fondo di garanzia per aiutare le società sportive a pagare le bollette”

Savona. “E’ arrivato il momento di fatti e non parole. Destinare i 35mila euro dei fondi del ministero ottenuti come contributo Covid per il mancato traffico crocieristico per aiutare a pagare le bollette alle associazioni sportive“. E ‘la richiesta del consigliere comunale Fabio Orsi alla giunta comunale di Savona.

“E’ arrivato il momento di fatti e non parole. Il Comune aveva vincolato queste risorse per spese di natura culturale e turistica, ma ad oggi non hanno una destinazione”, ha spiegato Orsi.

E spiega come potrebbe essere regolato: “Dovrebbe essere destinato alle società che hanno in gestione gli impianti. Le associazioni possono attingere al fondo ottenendo il rimborso corrispondere all’aumento in bolletta il 2022 e il 2021“.