Savona, la “prima” di mister Niccolò Roberto: “Prestazione importante, ma dalla prossima conta il risultato”

La vittoria per 3 a 2 contro la Letimbro regala al Savona il passaggio del turno in Coppa Liguria, ma soprattutto autostima e minuti nelle gambe in vista del campionato, che partirà settimana prossima in casa del Masone.

In panchina, al posto di Ermanno Frumento assente per motivi personali, il giovane allenatore Niccolò Roberto: “Sono molto emozionato perché c’era un pubblico favoloso. I ragazzi hanno fatto un’ottima partita. Sono stati molto bravi nella tenuta difensiva. C’è qualcosa da migliorare chiaramente ma viste le condizioni fisiche precarie è stato un buon risultato. Non ci siamo fatti prendere dal nervosismo che si è creato durante la partita e l’abbiamo gestita bene facendo quando ci siamo detti nello spogliatoio. L’esperienza di alcuni nostri elementi ci aiuta a gestire queste situazioni”.

Decisivo per il suo approdo al Savona, il rapporto con l’allenatore Frumento. Esperienza ed entusiasmo di chi è all’inizio di un percorso sono quanto la coppia di tecnici vuole portare alla squadra: “Ci siamo sentiti spesso con Ermanno in estate e qualche settimana fa abbiamo deciso insieme di intraprendere questa esperienza. Si tratta del mio sesto anno da allenatore, prima ho fatto settore giovanile. Ero a Celle con la prima squadra lo scorso anno. Spero di trasmettere il mio entusiasmo e gli studi che dedico a questo sport“.

Dalla prossima settimana, sarà fondamentale fare punti. Lo sa bene mister Roberto: “La nostra prima settimana di allenamenti sarà quella che inizia ora visto che abbiamo completato da poco la rosa. Un menzione per Quintavalle, che ci sta aiutando molto anche a livello di disciplina. Come ho detto ad alcuni, il Savona deve sempre ambire al top. Fino a oggi contavano molto le prestazioni, dalla prossima settimana sarà importante soprattutto il risultato. Ma nove volte su dieci se giochiamo come oggi la fortuna non può non girare dalla nostra parte.