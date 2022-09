Savona, daino salvato dai vigili del fuoco con l’autoscala

Savona. Intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Savona all’esterno delle aree del centro commerciale “Le Officine”.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.30, un daino era caduto e non poteva più muoversi a seguito delle ferite riportate. L’animale selvatico è stato subito notato, facendo scattare la segnalazione ai pompieri del comando savonese.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco impegnate nel recupero del daino, con l’ausilio di una autoscala, lo hanno individuato e recuperato.

Successivamente l’animale è stato imbragato e mediante il cestello dell’autoscala è stato condotto in un luogo sicuro per le cure del caso: il daino è stato poi stabilizzato grazie all intervento del veterinario.