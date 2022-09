Savona Calcio, mister Frumento commenta lo 0-0 di Masone: “In attesa dei rinforzi compiuto quasi un miracolo, i nostri tifosi meritano un plauso speciale”

Masone. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo cittadino si sono affrontate Masone e Savona, squadra scese in campo per la prima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La sfida è terminata con il risultato di 0-0, un epilogo che permette al Vecchio Delfino di allungare la serie positiva inaugurata in Coppa anche se con una parziale battuta d’arresto.

Sul punto a reti bianche ottenuto sulle alture genovesi non sarebbe potuto mancare un commento da parte di mister Frumento, allenatore degli Striscioni il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo avuto l’opportunità di giocare su un campo molto grande, rimasto bellissimo nonostante la pioggia. Il Masone si è confermata un’ottima squadra, dal canto nostro considerando la poca abitudine all’erba naturale abbiamo disputato un buon primo tempo. Nella seconda frazione invece abbiamo un po’ sofferto, considerando però la quasi totale assenza di forze fresche pronte a subentrare dalla panchina penso di poter dire che abbiamo compiuto un altro piccolo miracolo.”

Successivamente il tecnico degli Striscioni, ringraziando lo Speranza per la concessione del “Briano”, ci ha tenuto a sottolineare nuovamente il problema relativo agli allenamenti settimanali, un grattacapo significativo che non permette alla sua squadra di prepararsi come vorrebbe in vista di determinati match.

In seguito Frumento non ha fatto mancare un riferimento alla composizione della sua rosa, un organico che attende rinforzi: “Stiamo aspettando i nuovi, dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana. Oltre a loro credo servirebbero almeno altri due interpreti, sarà difficile non andare in difficoltà come accaduto oggi altrimenti.”

Infine l’allenatore ha concluso il proprio intervento dedicando un pensiero ai tifosi del Savona, supporter appassionati che, nonostante la giornata uggiosa, si sono presentati presso l’impianto di Masone in gran numero. È terminata in questa maniera l’intervista a mister Frumento, tecnico pronto a preparare il match che settimana prossima vedrà i suoi impegnati contro il Quiliano&Valleggia.