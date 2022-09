Savona Calcio, il punto di Umberto Maddalena: “Se la proprietà avesse voluto andarsene lo avrebbe già fatto. Il mio sogno? Giocare al Bacigalupo”

Savona. La vittoria contro la Letimbro di mister Oliva ha significato il passaggio del turno in Coppa Liguria, già un primo traguardo per il nuovo Savona targato Ermanno Frumento.

Tanta grinta con una qualità che pian piano sta venendo sempre più fuori anche dai giocatori più giovani, guidati da colonne come il sempreverde Riccardo Quintavalle come allenatore in campo.

Insomma, un percorso iniziato con enormi difficoltà che poi è stato percorso senza paura e con il risultato di un salvataggio in extremis a livello sportivo. Per il dirigente Umberto Maddalena, rimasto in società per il suo legame con la piazza, si è trattato proprio di un miracolo: “Considerando che continuiamo ad essere senza campo, stiamo andando avanti in condizioni difficilissime e i ragazzi si meritano tantissimi complimenti per quello che stanno facendo. Io ed Ermanno cerchiamo di ovattare la squadra in modo più assoluto: per loro conta solo e soltanto il campo“.

Anche perché in ballo ci sono due nuovi giocatori camerunensi che potrebbero alzare il livello qualitativo nelle manovre offensive: “Sono contatti ben avviati, da qui alla formalizzazione però bisogna considerare che si trattano di due persone che vengono dall’estero e che bisogna seguire un iter burocratico ben preciso. Al momento stiamo ancora parlando di trattative, ma auspico in un esito positivo al più presto possibile”.

Se sul livello sportivo sembra essere tutto sereno, sulla questione stadio il clima freddo non è affatto cambiato. Per Maddalena bisogna rimanere calmi e avere pazienza: “Aspettiamo il 21 e vediamo cosa succederà dopo. Io penso che se la proprietà avesse voluto andare via lo avrebbero già fatto, quindi questo mi fa ben sperare. Io ho il sogno di poter vedere il Savona giocare di nuovo al Bacigalupo, poi per il futuro ci sono buoni segnali da parte della squadra. alla quale ho detto gli unici due imperativi: rispetto per gli avversari, qualsiasi essi siano, e scendere sempre in campo per vincere“.