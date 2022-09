Savona batte Letimbro e passa il turno, Giacomo Sofia: “Esperienza stimolante, impossibile dire di no”

Il Savona batte 3 a 2 la Letimbro e passa il turno di Coppa Liguria. Oggi in campo anche Giacomo Sofia. L’attaccante ex Veloce ha accettato la proposta di mister Ermanno Frumento e ha deciso di sposare la causa biancoblù.

“È stata una scelta difficile ma affascinante – commenta Sofia -. La squadra ha qualche problema di allenamento e di forma ma tecnicamente la rosa è valida. Dobbiamo mettere più benzina possibile nelle gambe in vista di domenica”. Settimana prossima, infatti, inizierà il campionato di Prima Categoria. Il Savona se la vedrà all’esordio contro il Masone in trasferta.

“Ho scelto il Savona – prosegue semplicemente perché il Savona. Il mister mi aveva chiamato già in estate. Non sapevo ancora cosa avrei fatto a livello personale. Alla seconda chiamata ho detto di sì. Penso che non ci sia posto migliore per mettersi in gioco”.

Dalle prime uscite, gli striscioni paiono meno attrezzati dello scorso anno ma molto coesi a livello di gruppo. Sofia lo conferma: “Ho trovato un ambiente divertente. Anche se ho fatto pochi allenamenti, ho trovato un bel gruppo. Dobbiamo cercare di fare bene. Vedremo come sarà il livello del campionato. L’obiettivo è fare del nostro meglio”.