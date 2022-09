Savona, al via la presentazione delle domande per il rimborso dei costi dei libri scolastici

Savona. E’ on line l’avviso per le Borse di studio per il rimborso sui costi dei libri di testo, contributo erogato dal Comune di Savona su fondo regionale.

Il contributo massimo della borsa di studio è: 800 euro per la scuola secondaria di primo grado; 1.100 euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado.

Le borse di studio sono erogate in base alle seguenti percentuali: il 60% della spesa per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2022 inferiore ad euro 30mila euro;

il 55% della spesa per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2022 da euro 30.001,00 ad euro 40.000,00; il 50% della spesa per situazione reddituale risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2022 da euro 40.001,00 ad euro 50.000,00.

Procedura per la presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte sui modelli appositamente predisposti dalla Regione Liguria e presentate secondo le seguenti modalità: per spese certificate sostenute dalle famiglie per 2022/2023 e relative ai libri di testo, dizionari ed atlanti entro e non oltre il 30 novembre 2022/2023.

Gli Istituti scolastici ricevono le domande presentate dai richiedenti i benefici. Provvedono a trasmettere le domande al Comune dei richiedenti i benefici entro il 15 dicembre 2022.

“Si tratta di una misura importante per le famiglie tanto più in un momento come questo dove il costo dei libri per le famiglie di ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado si fa sentire in maniera importante – spiega il vicesindaco e assessore alle politiche educative Elisa Di Padova- per questo vogliamo che le famiglie conoscano questa opportunità che va incontro a fasce di reddito fino a 50mila euro”.