Savona. Al via da questa sera Frontespazio, il percorso partecipato sul restauro di Palazzo della Rovere che coinvolgerà tutti i savonesi che avranno piacere di esprimersi sul nuovo polo culturale.

“È il luogo che è rimasto chiuso per molto tempo. Questo grande spazio nel centro della città collega il porto con il centro. I cancelli chiusi hanno simboleggiato una città che ha fatto fatica a connettersi“, ha commentato il sindaco di Savona Marco Russo.

Questa sera si è tenuta la presentazione del percorso. Il processo si articola in 3 percorsi laboratoriali aperti a tutti previa iscrizione o la sera del 30 a Palazzo della Rovere o a partire dal 15 settembre nel form online che si trova al seguente indirizzo.

Ogni percorso affronta una tematica, ognuno può scegliere quella d’interesse.

Il palinsesto culturale durante la fase cantiere. Durante gli anni che serviranno a ristrutturare lo spazio, Palazzo della Rovere potrà comunque essere, nelle parti non interessate direttamente dai lavori, un luogo di scambio, condivisione, cultura e spettacolo.

La nuova identità. Sarà una biblioteca, ma anche molto altro. In questo percorso ci si interrogherà su che cosa rappresenta Palazzo della Rovere per Savona, che ruolo vuole assumere nel futuro della città e come vuole relazionarsi agli altri luoghi di cultura e scambio della città.

I servizi di comunità. Gli ampi spazi di Palazzo della Rovere, sono destinati a diventare un luogo polifunzionale, oltre alla biblioteca della città, potranno ospitare altri servizi per la comunità che abita Savona. Scopo di questo tavolo è immaginarli.

“Polo culturale moderno che apre alla città spazi nuovi, diventerà il cuore pulsante della città”, ha proseguito Russo.

Il sindaco sottolinea l’importanza di coinvolgimento dei cittadini: “La partecipazione è un elemento cruciale“.

Andrea Canziani, architetto del ministero della cultura, ha sottolineato che “diventerà qualcosa di completamente diverso senza cambiare. Noi dobbiamo aggiungere la nostra parte”.