Santa Corona, dopo quasi 40 anni in corsia va in pensione la dottoressa Cesarina Rainisio

Pietra Ligure. Andrà in pensione tra qualche giorno la dottoressa Cesarina Rainisio, albenganese di nascita e alassina d’adozione, una vita passata tra le corsie del padiglione Negri dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Entrata nel nosocomio pietrese nel 1987, Rainisio svuoterà il suo armadietto il primo di ottobre e, contemporaneamente lascerà il posto di dirigente medico nella struttura complessa gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Ha portato la sua esperienza in endoscopia digestiva all’ospedale di Albenga, dove ha lavorato prevalentemente dal 2016. Il suo interesse si è rivolto prevalentemente verso i pazienti con malattie infiammatorie intestinali e pazienti celiaci.

Per molti anni ha svolto anche attività didattica in qualità di professoressa di gastroenterologia presso il corso di laurea di fisioterapia per l’università di Genova.

La dott.ssa Rainisio in corsia

Dal primo di ottobre lascerà quindi il suo posto di lavoro.