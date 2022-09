Sanità, Gruppo PD: “Oltre 300mila euro al Policlinico di Monza. Cittadini liguri pagano conseguenze cattiva gestione totiana”

Liguria. “Gli oltre 300mila euro che la Regione dovrà dare al Policlinico di Monza, che ha vinto il ricorso al Tar per la mancata aggiudicazione del bando per gli ospedali di Cairo e Albenga, è un ulteriore colpo alla Sanità ligure, che grava sulle spalle dei cittadini, e l’ennesima dimostrazione della cattiva gestione della Giunta Toti e di Alisa, che va chiusa”, così i consiglieri regionali del Gruppo del Partito Democratico rispetto alla vicenda del Policlinico di Monza che ha vinto il ricorso al Tar per mancata aggiudicazione del bando per gli ospedali di Cairo e Albenga.

“Da anni ormai, non solo assistiamo alla privatizzazione, un pezzetto alla volta, della sanità ligure – a Cairo e ad Albenga la marcia indietro verso il pubblico c’è stata solo dopo aver perso sette anni e per l’arrivo dei fondi del Pnrr per realizzare una Casa e un Ospedale di Comunità, peraltro senza un confronto con il territorio – ma anche alla beffa di dover pagare spese frutto di una cattiva gestione. La struttura regionale di Alisa va chiusa: in questi cinque anni di azione ha dimostrato la totale incapacità di programmazione e i risultati sono questi, mentre le conseguenze, anche a livello di costi ricadono sui liguri”.

“Toti ora non può giustificarsi dicendo che il Tar riconosce la correttezza della revoca del bando e che l’azienda non avrebbe potuto garantire le prestazioni richieste, rimane il fatto che ai conti della Sanità ligure bisognerà sottrarre 300 mila euro per il Policlinico di Monza”, conclude il Gruppo consiliare PD.