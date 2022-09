San Michele Arcangelo: al Santuario di Savona una messa per il patrono della Polizia di Stato

Savona. San Michele Arcangelo, patrono della Polizia. Questa mattina, per l’occasione, la tradizionale messa nella suggestiva cornice del Santuario di Nostra Signora di Misericordia.

Una cerimonia sentita e molto partecipata per onorare il patrono. La funzione officiata dal Vicario Generale della Diocesi Savona – Noli, don Angelo Magnano che ha speso parole di compiacimento per il prezioso e fondamentale lavoro svolto dalle forze di Polizia in tutta la provincia per garantire la sicurezza dei cittadini.

Tutte le autorità cittadine hanno presenziato alla funzione, anche il Gruppo Pensionati della Polizia. Presente il questore Alessandra Simone, il prefetto Enrico Gullotti, le massime cariche politiche e militari.

Il momento solenne è stato impreziosito anche dalla presenza di alunni delle scuole elementari che hanno assistito interessati e con attenzione alla funzione ufficiale. Dopo la messa hanno voluto conoscere e fotografare da vicino gli agenti e, in particolare, i mezzi in dotazione alle forze dell’ordine.