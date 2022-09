Rixi (Lega): “Ministro? Io o un altro indifferente, ma importante sia rappresentata la Liguria nel governo”

Liguria. “Siamo orgogliosi, ringraziamo gli altri partiti. Abbiamo una tenuta più rilevante nei quartieri popolari. La Lega deve tornare a essere attaccata al proprio territorio, si vede dove si è lavorato la differenza del valore della Lega. Ci sono zone della Liguria dove siamo stabilmente sopra il 10-15%, altri sotto al 10%. Bisogna porsi un interrogativo”. Con queste parole il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi commenta il risultato delle elezioni politiche.

“Un governo di centrodestra – porsegue Rixi – ci darà buone probabilità e saremo rilevanti. Governo di centrodestra vuol dire che abbiamo cinque anni per costruire un percorso fatto di condivisione e di contatto con la realtà”

Sull’ipotesi di nomina a ministro Rixi dice: “Io non ho mai pensato di fare il ministro, io chiedo che la nostra regione possa esprimere dei ruoli a livello di esecutivo, che sia io o un altro è indifferente. Noi come regione abbiamo problemi abbastanza grandi che ci portiamo da 25 anni. E’ evidente che se il governo non dà risposte diventa un problema mantenere l’elettorato”.

Sui risultati del Carroccio: “Pensavo che arrivare alle 2 cifre fosse a portata di mano. Dove siamo andati a spiegare alle persone le cose successe, la gente ci ha seguito. La sensazione in questa campagna è stata che chi era nel governo Draghi ha pagato uno scotto importante. Solo la Meloni, fuori dal governo, e Conte che lo ha fatto cadere sono crescciuti. Era malsopportato nonostante i sondaggi”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha assicurato il rimpasto di giunta entro due settimane. Sul tavolo ci sarà anche la nomina dell’assessore regionale alla sanità: “Uno dei problemi di Regione è sulla sanità, spero che questa occasione serva per prendere questa decisione. Ci incontreremo nei prossimi giorni ma credo che tutti vogliano rafforzare la giunta regionale e risolvere problemi territoriali non affrontati in questi mesi”.

Sulla leadership nazionale di Matteo Salvini nessun dubbio: “Spero che la Lega tornerà ad avere la vita interna che consenta di autorigenersarsi, il problema di Salvini è che spesso gli sono state chieste cose contronatura. Noi paghiamo la nostra buona fede”.