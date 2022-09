Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Coppa Liguria di Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (3^ giornata)

Come contro il Rapallo alla prima giornata, l’Albenga riesce a ottenere i tre punti in trasferta all’ultimo respiro contro una Sestrese dimostratasi avversario ostico e di livello. Bene anche la Cairese, che batte in trasferta la Voltrese. Per gli uomini di Alessi, sono zero i goal subiti nelle prime tre di campionato. Non riesce a fare punti il Finale contro il Campomorone Sant’Olcese.

Risultati

Athletic Club Albaro 3 – Canaletto 0; Busalla 4 – Taggia 2; Campomorone 2 – Finale 0; Genova Calcio 1 – Lavagnese 1; Imperia 3 – Angelo Baiardo 1; Rapallo 3 – Arenzano 1; Rivasamba 0 – Forza e Coraggio 1; Sestrese 1 – Albenga 2 (cronaca); Voltrese 0 – Cairese 2.

Classifica: Albenga 9; Cairese e Genova 7; Imperia e Forza e Coraggio 6; Busalla, Arenzano, Lavagnese, Campomorone e Athletic 4; Canaletto, Taggia, Voltrese, Finale, Sestrese, Rapallo, , Rivasamba 3; Angelo Baiardo 1.

Promozione (2^ giornata)

Bel successo del Soccer Borghetto, che resta a punteggio pieno come la Praese. Punto pesante del New Bragno a Ventimiglia e vittoria importante per il Pietra Ligure sul terreno della Dianese Golfo. Ancora a secco di punti il Celle Varazze di mister Monteforte. Muove la classifica la Carcarese, che impatta 1 a 1 con la Baia Alassio. Anche il Legino rimane a secco.

Risultati

Golfo Dianese 2 – Pietra Ligure 3; Campese 3 – Legino 2; Carcarese 1 – Baia Alassio 1 (cronaca); Celle Varazze2 – Praese 3; Sampierdarenese 2 – Ospedaletti 1; Serra Riccò 1 – Ceriale 1; Soccer Borghetto 3 – Borzoli 1; Ventimiglia 1 – New Bragno 1.

Classifica: Praese e Soccer Borghetto 6; Ventimiglia, Sampierdarenese, New Bragno, Ceriale, Serra Riccò 4; Pietra Ligure, Campese, Ospedaletti 3; Baia Alassio 2; Carcarese 1; Celle Varazze, Borzoli, Legino, Golfo Dianese 0.

Coppa Liguria di Prima Categoria (ultima giornata) [in corso di aggiornamento]

Girone A

Oneglia 0 – Virtus Sanremo 1; Area Calcio Andora – Camporosso

Girone B

San Filippo Neri Yepp Albenga 2 – Vadino 4 (cronaca)

Classifica: Pontelungo 4; Vadino 3; San Filippo Yepp 1

Girone C

Vadese Calcio 2 – Spotornese 2

Classifica: Vadese 4; Spotornese 2, San Francesco Loano 1

Girone D

Millesimo 2 – Plodio 0; Quiliano&Valleggia 5 – Aurora 0

Classifica: Quiliano&Valleggia 7; Millesimo 7; Aurora 3; Plodio 0.

Girone E

Mallare 2 – Veloce 0; Priamar Liguria 2 – Altarese 1

Classifica: Mallare 9; Altarese, Veloce e Priamar Liguria 3.

Girone F

Letimbro 2 – Savona 3 (cronaca), Speranza 3 – Vecchiaudace Campomorone 1

Classifica: Savona 7; Speranza e Letimbro 3; Vecchiaudace 1.

Coppa Liguria di Seconda Categoria (1^ giornata) [in aggiornamento]

Girone B

Villanovese 0 – Argentina Arma 2. Riposa: Cisano

Girone C

Borghetto – Borgio Verezzi (ore 20,45). Riposa: Rocchettese

Girone D

Legino “B” 4 – Cengio 4. Riposa: Dego.

Girone E

Sassello 3 – Campo Ligure il Borgo 1. Riposa: Rossiglionese