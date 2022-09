Rapporto BenVivere di Avvenire, la provincia di Savona raggiunge la top 10 a livello nazionale

Savona. Sono state pubblicate le classifiche 2022 sulle città e le province dove si vive meglio in Italia. Il rapporto BenVivere è a cura di Avvenire. A raggiungere un posto favorevole anche la provincia di Savona, che quest’anno entra nella top 10.

Davanti a lei, al primo posto Bolzano, seguono Siena, Firenze, Ancora, Pordenone, Trieste, Prato, Trento e Milano. La provincia savonese si pone proprio subito dopo Milano, in decima posizione.

Lo studio è stato realizzato su volere del direttore di Avvenire Marco Tarquinio ed è stato ideato nel 2019 con i professori Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra. Quest’anno si tratta quindi della quarta edizione e l’obiettivo si pone una domanda precisa: “Che cosa fa di un territorio un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?”. La quarta edizione del Rapporto sul BenVivere delle province e dei comuni italiani 2022 prende il nome di “Generatività e circolarità, la svolta ibrida degli indicatori” e contiene le nuove classifiche sul BenVivere e sulla generatività delle province e, per la prima volta, dei Comuni italiani.

In quest’attuale classifica Bolzano non perde il podio, ma qualche punto sì. La seguono Siena che migliora di 6 posizioni, Firenze terza (+3 posizioni) e Ancona quarta (+8 posizioni). Subito dopo Pordenone, quinta, (-2 posizioni) e Trieste, sesta, che ottiene 11 posizioni in più, un vero exploit. In discesa, Prato, settima, (-5 posizioni), Trento, ottava, (-4 posizioni), Milano, nona, (-4 posizioni), decima la nuova entrata, Savona che sale di una posizione rispetto lo scorso anno.