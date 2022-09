Quiliano&Valleggia, gol e prestazione positiva per Fanelli: “Se segno sono contento ma se lo fanno gli altri va bene lo stesso, l’importante è vincere”

Quiliano. Domenica pomeriggio è andato in scena il match che ha visto affrontarsi Quiliano&Valleggia e Vadese, un derby ricco di spunti interessanti il quale si è concluso con il risultato di 4-0.

Tra occasioni ed espulsioni a rendersi protagonista è stato Alberto Fanelli, attaccante arrivato durante la finestra estiva di calciomercato proprio per mettere a disposizione di mister Ferraro quella concretezza che, in alcune circostanze, era mancata ai biancorossoviola durante la scorsa stagione.

Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare il commento del nuovo numero 9 del Quiliano&Valleggia: “Sono contento, ci stiamo allenando bene. Ci aspettavamo una partita così, poco dopo ci siamo ritrovati sopra sia nel punteggio che nel numero degli uomini in campo. Penso che il nostro gioco palla a terra si sia visto anche quando eravamo 11 contro 11, bene così.”

Successivamente l’intervistato ha ringraziato lo staff e i vertici del suo nuovo club, questo senza dimenticare i compagni, un gruppo degno di nota che, secondo l’attaccante, si appresta ad andare lontano. Per quanto riguarda gli obiettivi personali piedi per terra per il numero 9 biancorossoviola: “L’importante è vincere. Se segno sono contento, ma se segnano gli altri va bene lo stesso.”

È terminata in questa maniera l’intervista ad Alberto Fanelli, attaccante del Quiliano&Valleggia pronto dunque a contribuire alla causa per aiutare la sua squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale: i playoff.