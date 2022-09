“Quiliano Natura”, convegno sulla presentazione di esperienze e progetti delle Comunità del Cibo

Quiliano. La Città di Quiliano promuove un importante convegno sulla presentazione di esperienze e progetti delle Comunità del Cibo, ultimo appuntamento di “Quiliano Natura”. Si svolgerà giovedì 29 settembre, alle 18, presso la Sala Consiliare in Piazza Costituzione.

“Sarà un’occasione importante per confrontarsi con le reti di imprese, con i pubblici amministratori, con le aziende agricole del territorio e della Regione Liguria, e per provare a rilanciare progetti e concrete iniziative del settore della produzione agricola del cibo e della valorizzazione dei territori”, hanno fatto sapere gli organizzatori.

Una delle regioni che ha l’esperienza più avanzata a livello nazionale delle Comunità del Cibo è la regione Toscana. Infatti, della regione Toscana parteciperanno al convegno: Fausta Fabbri – dirigente del settore consulenza, formazione e innovazione della Regione Toscana. Presenterà la “Strategia della Regione Toscana e la Comunità del Cibo di Crinale”; Alessandro Cardarelli – presidente della Comunità del Cibo Maremma. Presenterà “Comunità del cibo Maremma, un esempio di costruzione dal basso”; Paola Corridori – presidente della Comunità del Cibo Amiata. Presenterà “Comunità del Cibo Amiata, esperienza dei contatti di Rete di Impresa”.

Per quanto riguarda la Regione Liguria saranno presenti: Gloria Manaratti – dirigente settore servizi imprese agricole e florovivaismo; Daniela Menini – consigliere Regione Liguria (entrambe presenteranno “Regione Liguria, azioni di valorizzazione e progetti in corso”).

Parteciperanno anche: Silvano Zaccone – presidente consorzio “il Cigno”. Presenterà “Colture agricole di qualità, riflessioni su esperienze in Val di Vara”; Marco Abaton – fiduciario condotta Slow Food savonese. “Presentazione di un progetto di tutela: Chinotto on the road”.

Introdurrà la discussione l’Assessore Cinzia Pennestri della Città di Quiliano e concluderà il sindaco Nicola Isetta.