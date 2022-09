Quarta dose vaccino Covid, Bassetti: “Sbagliato aprire a tutti, prima pensare ad anziani e fragili”

Liguria. “E’ stato un errore aprire alla possibilità di vaccinarsi con la quarta dose a tutti gli over 12. In una campagna vaccinale bisogna porsi un obiettivo e credo che questa campagna non ne abbia. L’obiettivo doveva essere coprire almeno l’80% degli over 65 e dei fragili, se allarghi la platea diluisci tutto“. È la presa di posizione di Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, nel giorno in cui in Liguria partono le prenotazioni del secondo booster per tutta la popolazione vaccinabile in seguito al via libera del ministero della Salute.

“Se uno vuol fare la quarta dose la faccia, come per il vaccino antinfluenzale – rimarca Bassetti – ma non mi interessa niente che si vaccini un ventenne. Cento ventenni senza quarta dose pesano molto meno sul sistema sanitario di un 80enne senza quarta dose. Io mi concentrerei su chi ha più di 65 anni e su chi ne ha meno ma soffre di fragilità come leucemia o bronchite cronica. A tutti gli altri che hanno già ricevuto tre dosi non credo che possiamo raccomandare fortemente la vaccinazione”.

Come ha chiarito il ministero della Salute, la quarta dose coi nuovi vaccini bivalenti aggiornati alle varianti resta raccomandata “prioritariamente” per “tutte le persone di età maggiore o uguale a 60 anni, delle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età maggiore o uguale a 12 anni, degli operatori sanitari, degli ospiti e operatori delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza“. Ma la circolare di cinque giorni fa ha introdotto una novità: i nuovi vaccini “potranno essere resi disponibili, su richiesta dell’interessato, come seconda dose di richiamo per la vaccinazione dei soggetti di almeno 12 anni di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni” o che siano guariti nello stesso tempo.

Secondo l’infettivologo genovese, però, “se abbiamo 100 risorse dobbiamo usarle per le categorie a rischio: sarebbe un errore se si dedicassero agli altri. Queste categorie saranno quelle che andranno in difficoltà se tornerà il Covid in inverno. Nel 2021 in questo periodo avevamo il reparto pieno, ora è vuoto grazie alle vaccinazioni. Ora bisogna vedere se funzionerà ancora non vaccinandosi, io il rischio non me lo prenderei”.

Al momento in Liguria sono 73.622 i cittadini che si sono prenotati per la quarta dose, di cui 39.851 nella Asl 3 e 4.879 nella Asl 4. “Io avrei voluto vedere più affollamento nella prima settimana di lancio della campagna, mi pare di capire che non ci sia stato. Nell’ultimo mese parlare di Covid sembra essere diventato un tabù, sembra che a toccare l’argomento ci si scotti. Il risultato finale è che sembra che non ci sia e la gente non va a vaccinarsi. La gente si vaccina quando ha paura di morire o di prendersi una polmonite”.

E tutti gli altri? “Se dovesse riprendere il Covid c’è tempo per riportarli in sicurezza. Un 50enne che ha fatto tre dosi e magari è guarito dal Covid ha una risposta anticorpale molto buona, è per gli altri che non c’è tempo. Per chi ha un rischio basso possiamo anche vedere come evolve la stagione. A novembre magari dirò: che si vaccinino i 40enni. Ma quello che mi fa paura è la bassa adesione degli 80enni. Vuol dire che qui si è dimenticato tutto e su questo credo ci sia responsabilità da parte dei media e della politica che hanno abbandonato l’argomento”, conclude Bassetti. è quella 2021.