Albenga. “In merito alla notizia sulla situazione in cui versa l’alveo del fiume Centa, Regione Liguria precisa che la competenza sulla manutenzione ordinaria degli alvei dei fiumi è di stretta attribuzione dei Comuni. In particolare per quanto riguarda il Comune di Albenga, Regione precisa che le risorse per finanziare ‘interventi di manutenzione ordinaria di difesa del suolo’ rivolti in particolare alla pulizia e sistemazione ordinaria dei corsi d’acqua sono state assegnate nel giugno scorso (delibera di giunta del 16 giugno)”. Così Regione Liguria replica alla posizione assunta dall’amministrazione albenganese con riferimento alla situazione del fiume ingauno.

L’ente comunale, che ha già calendarizzato i lavori a ottobre, in mattinata si è detto pronto ad agire tramite ordinanza ad hoc in caso di ritardi: “Sono stati approvati i progetti definitivi – esecutivi per la pulizia del Centa. L’intervento, finanziato con 130mila euro a base di gara che sarà espletata nei prossimi giorni, partirà ad inizio ottobre e prevede la trinciatura della vegetazione dalla foce al cavalcavia dell’Aurelia. Sono già state chieste le autorizzazioni agli organi competenti (Regione e Soprintendenza dato il vincolo archeologico relativo al sito degli scavi di San Clemente). Se non dovessero arrivare in tempo, si procederà con ordinanza per azzerare i tempi della burocrazia”.

Tuttavia, Regione Liguria dal canto suo sottolinea che “il 16 settembre scorso (3 giorni fa) il Comune di Albenga ha fatto pervenire a Regione Liguria tre richieste per la pulizia di altrettanti corsi d’acqua nel proprio territorio, i fiumi Centa e i torrenti Carenda e Antognano, che sono già state assunte al protocollo regionale nella data della richiesta e immediatamente prese in carico dagli uffici dove sono in corso di valutazione per il rilascio, secondo le normative vigenti, dei provvedimenti di nulla osta all’esecuzione degli interventi e all’accesso in alveo”.

Dall’ente regionale, infine, fanno sapere che “il nulla osta potrà essere rilasciato entro la fine della prossima settimana“.

Il Comune di Albenga, nel frattempo, “sta provvedendo alla pulizia dei canali di propria competenza e all’emanazione di un’ordinanza che ricorderà gli obblighi, già previsti dal regolamento di polizia rurale, per tutti i frontisti di pulizia dei canali e dei rii prospicienti alle loro proprietà. La tutela del territorio in queste settimane ha provveduto inoltre ad effettuare controlli e sopralluoghi da cui scaturiranno, in taluni casi, ordinanze di ripristino di canali di scolo intrapoderali di privati: tutto ciò per mitigare il rischio allagamenti”.

Albenga, la situazione del Centa

Per quanto riguarda le tempistiche: “Partirà prima la pulizia del Centa e immediatamente dopo quella di Antognano e Carenda. Tutti e 3 gli interventi (importo lavori totale pari a 300 mila euro) inizieranno nella prima decade di ottobre”, hanno concluso dal Comune di Albenga.