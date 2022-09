Promozione, la Carcarese soffre ma vince: battuto di misura il Borzoli

BORZOLI – CARCARESE 0-1 (21’ Brovida rig.)

50’ Triplice fischio

49’ Ancora grande pericolo per la Carcarese: su corner colpo di testa di Balestrino, che colpisce Volpe sulla linea di porta. La sua “parata” salva i biancorossi

45’ Cinque minuti di recupero

44’ Mister Chiarlone si gioca la carta Marchisio, esce Brignone

43’ Occasionissima Borzoli: cross di Zani sil secondo palo, a due passi dalla porta Balestrino calcia sul fondo

37’ Grande occasione Borzoli: batti e ribatti in area, la sfera arriva a Provenzano che al volo indirizza in porta dove trova di nuovo un attentissimo Giribaldi

36’ Alò prende il posto di Revello

33’ Il Borzoli continua ad essere padrone del possesso palla, tanti cross ma poche occasioni degne di nota

25’ È il turno di Canaparo, lascia il campo Brovida

20’ Seconda sostituzione per mister Chiarlone: fuori Gavarone, dentro Bonifacino

19’ Un cambio per parte: per la Carcarese, Gamba per Zizzini; per il Borzoli Delgado lascia il posto a Bevegni

14’ Terzo cambio Borzoli: Messina rileva Rosati

10’ Alza il baricentro il Borzoli alla ricerca del pari

6’ Grandissima occasione per la Carcarese: la difesa del Borzoli sbaglia il disimpegno e regala il pallone a Brignone che davanti alla porta mette a sedere Biggi ma calcia a lato

3’ Brovida per Revello che dalla linea di fondo mette un cross teso in area, su cui di un soffio non arriva Zizzini

1’ Via alla ripresa, doppio cambio per il Borzoli: entrano Bono e Provenzano per Guidotti e Ottonello

SECONDO TEMPO

48’ Fine del primo tempo

45’ Tre minuti di recupero: dopo il gol subito è un assedio del Borzoli, ma la Carcarese riesce a sventare le varie minacce e cerca di trovare il bis su ripartenza

43’ Miracolo di Giribaldi: cross di Raso sul secondo palo, Balestrino sicuro di testa, ma trova la manone del portiere ospite che salva i biancorossi

39’ Ripartenza Borzoli: uno-due tra Volpe e Ottonello, quest’ultimo si inserisce in area e calcia di prima, ma trova la deviazione della difesa biancorossa

35’ Cross sul secondo palo per Raso che a due passi di testa manda sul fondo

34’ Borzoli sempre più aggressivo: Raso per Camera che in area piccola di testa non riesce a mettere in difficoltà Giribaldi che blocca sicuro

31’ Grande occasione di Balestrino che dal vertice dell’area piccola lascia partire il diagonale respinto in angolo da Croce. Il Borzoli protesta per un tocco di mano del difensore biancorosso, ma Volpi invita a proseguire

26’ Annullata per fuorigioco la rete di Brignone

21’ GOOOOOL! Brovida va dal dischetto e spiazza Biggi. 0-1

20’ RIGORE! Conclusione di Brovida dal limite, mano di Guidotti

16’ Azione personale di Brovida che dal limite lascia partire il destro, Biggi para, sulla respinta ci prova Brignone con un diagonale che finisce di poco a lato

13’ Bell’azione dei biancorossi, Bertoni in profondità per Brignone che davanti alla porta non ci arriva di un soffio

10’ Carcarese pericolosa su due calci d’angolo, ma è il Borzoli ad avere la meglio sul continuo batti e ribatti

8’ Rosati serve Camera che impegna Giribaldi sul primo palo, sforzi del portiere ospite inutili, l’arbitro fischia il fuorigioco

3’ Croce spazza via di testa, la sfera arriva a Rosati che dalla destra crossa in area per Ottonello, il numero 8 gialloblù per due volte viene murato dalla difesa

Si parte alle 15:00

Genova. Un inizio di campionato che ha deluso le aspettative di entrambe le squadre, che ora intendono invertire la rotta e conquistare i primi tre punti. Borzoli – Carcarese sembra la sfida della rivalsa: è arrivato il momento per le due compagini di dimostrare il loro valore, dopo un avvio flop.

Situazione più complicata per la squadra di casa, ancora a zero punti dopo due partite. Sconfitte inaspettate per i gialloblù, sulla carta una delle formazioni più accreditate per le prime quattro posizioni della classifica.

Obiettivo diverso, ma altrettanto importante, quello della Carcarese che punta a rimanere in Promozione da neopromossa. Tanta fatica nelle prime due sfide, con il Bragno approccio sbagliato alla gara e con la Baia Alassio poca concretezza e un po’ di sfortuna davanti alla porta: prestazioni che hanno portato in casa biancorossa solo un punto.

Si gioca al Giuseppe Piccardo di Genova, fischio d’inizio alle ore 15. Dirige l’incontro il signor Damiano Volpi di La Spezia.

FORMAZIONI

BORZOLI: Biggi, Raso, Delgado, Ravera, Zani, Guidotti, Camera, Ottonello, Balestrino, Volpe, Rosati. A disp.: Porcu, Allocca, Bono, Cuman, Bevegni, Lo Stanco, Provenzano, Messina, Sarno. All. Enrico Valmati

CARCARESE: Giribaldi, Gavarone, Moretti, Croce, Spozio, Manfredi, Revello, Bertoni, Brignone, Zizzini, Brovida. A disp.: Delfino, Alò, Bianchi, Bonifacino, Canaparo, Prina, Gamba, Marchisio, Mombelloni. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Damiano Volpi di La Spezia

ASSISTENTI: Santina Delfino e Catello Gasparo di Genova