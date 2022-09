Pareggio vietato ai deboli di cuore al “Paolo Ponzo” tra New Bragno e Sampierdarenese. Il 3 a 3 finale consente a entrambe le formazioni rimanere imbattute dopo tre giornate e di salire a quota 5 in classifica. Un buon bottino per due squadre che hanno la salvezza come obiettivo primario.

La squadra genovese di Roberto Pittaluga parte forte andando sul 2 a 0 dopo una ventina di minuti. All’undicesimo apre le marcature Argeri dal dischetto. Sette minuti più tardi Chiarabini raddoppia.

Nella ripresa, i ragazzi di mister Fabrizio Monte trovano la forza di ribaltare il risultato con i goal di Giguet, Di Martino su rigore e Agate. Un altro rigore, segnato da Fiorucci, consente alla Sampierdarenese di uscire con un punto dalla trasferta valligiana.