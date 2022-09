Promozione, alle 15 scatta la terza giornata: ecco il quadro completo

Oggi pomeriggio andrà in scena la terza giornata di Promozione. Tra i più avvincenti degli ultimi anni, gli scenari iniziali dimostrano proprio quando l’equilibrio sia il punto su cui verte l’intera categoria.

A rigor di classifica sarà interessante il derby tra Ceriale e Soccer Borghetto, quest’ultimi a punteggio pieno con i ragazzi di Brignoli vogliosi sia di superarli sia di vendicare la sconfitta di Coppa Italia di qualche settimana fa. Il Merlo allora giocherà un ruolo importante anche per le orecchie della Praese, che però dovrà vedersela con un Pietra affamato di punti: i ragazzi di Pisano hanno vinto contro la Dianese e vogliono centrare il secondo successo consecutivo, dando il segnale al campionato di essere sempre più temibile. Il Serra Riccò, invece, sarà chiamato ad una sfida casalinga contro la Campese da non sottovalutare.

Chi sta sorprendendo sempre di più è il Bragno. Quattro punti in due giornate è un buon bottino di partenza per una squadra che deve salvarsi, quindi tentare il risultato pieno con la Sampierdarenese sarebbe una grande dose di autostima per il gruppo di Fabrizio Monte.

Ci sono poi due squadre chiamate necessariamente a fare tre punti per tirarsi su. Nonostante sia veramente presto per valutazioni di questo tipo, in pochi si sarebbero aspettati di vedere Celle Varazze e Legino ancora a secco. I dettami tattici di Luca Monteforte hanno bisogno di tempo per essere messi in pratica al meglio, mentre negli uomini di Tobia c’è voglia di riscatto dopo aver perso la prima gara oltre il novantesimo contro il Soccer ed essere caduti a Campo Ligure.

E allora i biancoblù e i verdiblù se la vedranno rispettivamente con Baia Alassio e Ventimiglia, la prima un’avversaria organizzata sul piano dell’intensità e agonismo, la seconda con più qualità e di incisività in zona offensiva.

Trasferta a Borzoli per la Carcarese che cerca la prima vittoria in campionato dopo il pari interno contro le vespe, mentre l’Ospedaletti giocherà in casa contro la Golfo Dianese di mister Sardo.

Classifica: Soccer Borghetto, Praese 6 pt; Serra Riccò, Ceriale, Bragno, Sampierdarenese, Ventimiglia 4 pt; Ospedaletti, Campese, Pietra Ligure 3 pt; Baia Alassio 2 pt; Carcarese 1 pt; Legino, Golfo Dianese, Borzoli, Celle Varazze 0 pt