Primo weekend d’autunno con l’Albissola Comics, l’Oktoberfest, la castagnata e tanti appuntamenti con la cultura

Savonese. Arriva il primo fine settimana d’autunno, ma non manca la voglia di stare insieme e divertirsi all’aria aperta. Anche in questo weekend sono infatti previsti tanti appuntamenti sul territorio savonese.

DUE GIORNI DI ALBISSOLA COMICS

Si inizia con l’11esima edizione di Albissola Comics che si terrà sabato 24 e domenica 25 settembre. La manifestazione entra nella seconda decade della sua esistenza mantenendo intatta la propria vocazione originaria: avvicinare il pubblico ai disegnatori e agli sceneggiatori di fumetto ma, per esteso, con l’intenzione di allargarsi come sempre anche a scrittori, illustratori, vignettisti e chiunque sia connesso con il mondo della fantasia e della creatività. Sarà particolarmente nutrito e ricco il settore comics con alcune vere e proprie star del fumetto statunitense e britannico, ma non mancheranno i mercatini a tema che animeranno corso Bigliati. Tra le bancarelle anche il vinile. In occasione, anche i siti museali di Albissola Marina proporranno degli eventi ad hoc per gli amanti del fumetto. Tutti i dettagli qui.

AD ALASSIO UN CONVENGO INTERNAZIONALE PER RICORDARE CARLO LEVI

Sabato 24 settembre la città di Alassio rende omaggio all’artista Carlo Levi in occasione del 120esimo anno dalla sua nascita. Nell’ambito del Festival della Cultura, presso l’Auditorium “R. Baldassarre”, al quarto piano di Palazzo Durante sede della biblioteca civica “R.Deaglio” si terrà un convegno internazionale per ricordare e approfondire la figura dell’artista. L’evento è organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Alassio in collaborazione con la Fondazione Levi e l’Università di Genova. Si tratta di un appuntamento che ha raccolto ad Alassio i massimi esperti della figura di Carlo Levi: autorità del mondo universitario, archivistico e bibliotecario. Presenti anche Stefano Levi della Torre, nipote dello stesso Carlo Levi, e Mattia Acetoso, dal Boston College, internazionalmente conosciuto per gli studi su Levi ed erede delle carte dell’artista.

L’ENSEMBLE NUOVE MUSICHE SUONA A SAVONA

Sabato, tornerà in scena a Savona l’Ensemble Nuove Musiche, promotrice del Festival Internazionale di Musica di Savona. Diretta dal maestro Francesco Ottonello, eseguirà in prima assoluta un brano per violoncello solo, commissionato dall’associazione al compositore emiliano Luca Benatti (1982), distintosi in una delle precedenti edizioni del Concorso di Composizione Torre della Quarda. A 100 anni dalla prima esecuzione, avvenuta in forma privata nel 1922, assisteremo inoltre alla messa in scena di Façade, di William Turner Walton (1902-1983), pezzo di intrattenimento musicale tra ironia e leggerezza, considerato antesignano del moderno ‘rap’, che si basa sull’intreccio fra parole recitate e musica. La voce narrante sarà quella di Henry Brown, compositore, arrangiatore, direttore e pianista inglese.

VISITE GUIDATE SPECIALI E OPERE UNICHE NEI MUSEI DEL SAVONESE

In occasione delle Giornate Europee del patrimonio, istituite nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, sono previste diverse attività culturali. Tra queste, sabato 24 settembre sono previste visite guidate speciali al Museo Diocesano di Albenga. Qui, nel pomeriggio, sarà possibile vedere la mostra Onde Barocche. Anche al Forte San Giovanni di Finale sono in programma eventi ad hoc come l’inaugurazione del nuovo punto ristoro, visite guidate e attività per famiglie. Sabato visita guidata (gratuita) anche al museo Luciano Dabroi di Andora, dedicato alla mineralogia. La visita permetterà agli appassionati di minerali di scoprire sia campioni internazionali di notevole pregio quali gessi, azzurriti, malachiti, quarzi e fluoriti provenienti da varie parti del mondo, sia campioni rinvenuti in Liguria, come i quarzi “a tramoggia” della Val Nervia (Imperia).

Sabato sarà possibile anche vedere un’opera di Pablo Picasso ad Albenga. Il suo titolo è “Tête de femme (de profil)” e sarà esposta presso la Gallery di palazzo San Siro, dove si svolgerà “Exclusive meeting” sul famoso artista spagnolo. “Questo evento ci rende particolarmente fieri – commenta la curatrice Annamaria Vercellino – ed è stato possibile realizzarlo grazie alla stretta collaborazione con il titolare di una delle più prestigiose collezioni locali private che comprende nello specifico ‘Tête de femme (de profil)’ di Pablo Picasso che verrà presentata sabato”.

OKTOBERFEST NELLA NATURA AL PARCO ASINOLLA

Sabato 24 e domenica 25 settembre al parco Asinolla di Pietra Ligure ci sarà un Oktoberfest in chiave “country” e “nature”. Sarà una festa all’insegna di birre artigianali e specialità gastronomiche della tradizione bavarese, animazione per bambini e le consuete attività con gli amici animali. Non mancheranno lo slow trekking con gli asinelli, così come i format ludici e didattici: Fin4Kids e il Battesimo della sella. L’evento “AsinOllerfest” è ormai una consolidata tradizione e regalerà ancora una volta le atmosfere della tradizionale festa tedesca grazie ai barbecue e agli spazi allestiti all’interno della struttura da cui è possibile godere di uno splendido panorama.

AL TEATRO SACCO LO SPETTACOLO DE “IL CORNUTO IMMAGINARIO”

Per gli amanti del teatro, parte la nuova stagione del Teatro Sacco di Savona con un doppio spettacolo sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18. In scena “Il cornuto immaginario” da Molière, adattamento e regia di Enrico Bonavera con traduzione di Francesco Origo della Libera Compagnia Teatro Sacco con Guglielmo Bonaccorti, Sandro Battaglino, Susj Borello, Antonio Carlucci, Alessio Dalmazzone e Manuela Salviati.

LA CASTAGNATA A NASINO

Per concludere, visto che siamo entrati nel periodo autunnale, nel weekend è prevista a Nasino una castagnata. Oltre le tradizionali castagne, ad accompagnare l’evento stand gastronomici a base di polenta e cinghiale, pasta e fagioli, frittelle du Pin, panizza e vino, ma anche musica revival anni 80/90 del dj Lucio.

Questi sono solo alcuni degli eventi che si svolgeranno questo fine settimana nel savonese. Per consultarli tutti, con una selezione personalizzata, è disponibile la sezione Eventi di IVG.it che ti aggiorna sugli eventi quotidiani che si svolgono nella tua città.