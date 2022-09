Primo punto per la Carcarese contro la Baia Alassio. Mister Chiarlone: “Deluso, avremmo meritato tre punti”

Dopo la sconfitta patita contro il New Bragno, la Carcarese coglie il primo punto del suo campionato impattando 1 a 1 contro la Baia Alassio tra le mura amiche del “Corrent”. Un pareggio che sta stretto a mister Loris Chiarlone: “Per come abbiamo giocato oggi, penso che avremmo meritato di più. Soprattutto nel primo tempo, abbiamo fallito quattro o cinque palle goal davanti alla porta. Mi dispiace per i ragazzi, che avrebbero meritato tre punti”.

I biancorossi sono molto attrezzati ma pur sempre una neopromossa. Il salto di categoria si è fatto sentire: “È un campionato difficilissimo perché ci sono squadre super attrezzate, furbe e maliziose. Nel secondo tempo si è giocato pochissimo. Non dobbiamo sbagliare l’approccio, mette male rimproverare qualcosa. Forse le occasioni sprecate. Sono deluso perché avremmo meritato un finale diverso”.

I valligiani cercheranno la prima vittoria in casa del Borzoli. Match complicato perché la squadra di Valmati è partita per fare un campionato di vertice ma si trova ancora a quota zero punti. “Trasferta complicatissima, come tutte – commenta Chiarlone -. Cercheremo di prepararla al meglio in settimana”.