Prima Categoria A, domani si ricomincia: il quadro della prima di campionato

Se da una parte è oggi la giornata d’esordio, per quanto riguarda le squadre del Girone A si tratta della vigilia: la nuova Prima Categoria per loro partirà domani. Un campionato che l’anno scorso ha visto dominare una Carcarese più attrezzata, in questa edizione potrebbe trovare ancora più equilibrio.

Il Pontelungo di Zanardini, vincendo la Coppa Liguria e arrivando ai playoff, può essere considerata la squadra da battere, ma attenzione ad altrettante compagini pronte a battagliare fino all’ultimo.

L’Aurora di mister Adami è stata battuta proprio dagli ingauni nella finale per accedere alla fase successiva, con alcune assenze ma consapevole delle proprie forze. Occhi puntati anche sulla San Francesco Loano, vincitrice in Seconda Categoria e costruita per ben figurare, continuando il proprio percorso di ripartenza. Come d’altronde il Vadino di mister Giunta che già in Coppa Liguria ha raccolto buoni segnali.

Altarese, Mallare, Millesimo e Plodio vogliono confermarsi per mantenere la categoria, come la nuova Andora di mister Rattalino che cercherà di fare da outsider come lo scorso anno.

Il nuovo corso dalla San Filippo Neri Yepp è tutto da scoprire, in coppa andata vicina alla qualificazione e con margini di crescita nel medio lungo periodo, mentre le imperiesi sono sempre avversarie difficili da affrontare.

Ecco quale sarà il programma della prima giornata:

Ore 15:00

Andora vs Aurora

Millesimo vs Camporosso

Oneglia vs Altarese

Plodio vs Mallare

San Francesco Loano vs Pontelungo

Ore 17:30

Argentina vs Sanremo Calcio

Ore 18:00

San Filippo Neri Yepp vs Vadino