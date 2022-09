Presentazione Spotornese, Michele Sbravati: “Squadra importante per tutta la comunità”

Venerdì sera la Spotornese ha presentato in piazza la nuova stagione sportiva, che vedrà la squadra a 11 impegnata nel campionato di Prima Categoria, torneo a cui parteciperà dopo essere stata ripescata in estate in virtù del secondo posto ottenuto al termine della regular season. I biancazzurri hanno infatti lottato fino alla fine per la vittoria del campionato contro la San Francesco Loano.

Presente alla serata, anche il responsabile del settore giovanile del Genoa Michele Sbravati: “Non so a livello tecnico dove potrà arrivare questa squadra – commenta -. Non compete a me perché sono soltanto un socio sostenitore come tanti altri spotornesi. Festeggiamo una nuova stagione che sarà in una nuova categoria. I ragazzi si meritano questo palcoscenico dopo il campionato dello scorso anno”.

“Tutto è iniziato due anni fa – prosegue Sbravati – . All’inizio c’era scetticismo da parte di qualcuno. Senza dimenticare le difficoltà della pandemia. Tuttavia, si è creato un forte senso di comunità intorno alla squadra. La piazza centrale di Spotorno è stata teatro di tanti eventi. La festa è una presentazione di ciò che sarà ma anche di cosa è stato”.

“Al di là dei risultati sportivi, la cosa più bella è l’aggregazione che si è creata in paese. Ce n’era bisogno. Manca soltanto il campo. I dirigenti si sono posti l’obiettivo di creare la squadra anche per riavere la casa della Spotornese, come c’è sempre stata. Al ‘Siccardi’ gli appassionati hanno vissuto decenni meravigliosi. Anche dal punto di vista turistico e visivo sarebbe importante avere il campo a posto”, conclude.