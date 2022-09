Polizia, l’IPA Savona festeggia 40 anni di associazione: in arrivo delegazioni anche dall’estero

Savona. L’associazione IPA Savona (International Police Association) festeggia il 40° anniversario di fondazione con alcune manifestazioni che si svolgeranno dal 29 settembre al 1° ottobre.

Fondata nel 1947 in Inghilterra ed in Italia nel 1957, IPA è composta da tutti i vari corpi di polizia e si propone di perseguire, senza distinzione di grado, sesso, colore e religione lo scopo di curare l’amicizia e la cooperazione fra gli appartenenti delle diverse forze di polizia di tutti gli stati del mondo. Il suo motto, in esperanto, “Servo per AmiKeco”, ovvero “Servire in Amicizia”. È presente in 67 nazioni è nel registro delle O.n.g. ed Organo consultivo del Consiglio delle N.U. e nel Consiglio d’Europa e all’Unesco. In Italia ha sedi territoriali e locali in tutte le regioni.

Alla manifestazione del 40° hanno dato la loro adesione circa 18 delegazioni provenienti sia dall’estero che dall’Italia e quindi si prevede, compresi i soci di Savona, che le presenze siano 60 circa.

Tra le iniziative del programma, venerdì 30, intorno alle ore 11.00 , la visita al Comune di Stella, città natale del Presidente Pertini, con relativa visita al Museo.

Poi si proseguirà a Sassello con visita alla fabbrica di amaretti Virginia. Nel ritorno una visita al Comando Polizia locale dove è situata la segreteria dell’IPA Savona.

Seguirà sabato 1 ottobre l’incontro con gli amministratori del Comune di Savona, poi la visita al Duomo, alla cappella Sistina, alla Campanassa ed infine al Seminario con pranzo.

La giornata si concluderà in piazza Mameli per il suono della Campana, prima della per la cena di gala con scambio di doni.