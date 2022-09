Politiche 2022, Terzo Polo: “Buon risultato in Liguria e a Savona città, nei prossimi anni ritaglieremo spazio importante”

Savona. “L’esito di questa tornata elettorale attesta un buon risultato del Terzo Polo in Liguria, in linea con il trend nazionale”. Lo afferma in una nota lo staff di Savona in Azione e Italia Viva Savona.

“Pur senza avere potuto esprimere candidature del comprensorio savonese, il dato di Savona città alla Camera (7,14%) certifica come, ad un anno dalle amministrative 2021 in cui Azione e IV avevano partecipato a comporre la lista RiformiAMO Savona, il valore della proposta si è mantenuto appetibile, non distante dal 9,26% delle preferenze ottenute nel 2021 (a cui partecipavano in coalizione anche altri partiti, tra cui +Europa)”.

“In una città ancora fortemente caratterizzata da una contrapposizione tra destra e sinistra, il Terzo Polo proverà, nei prossimi anni, a ritagliarsi uno spazio importante nella politica cittadina, attraverso il lavoro del proprio gruppo territoriale, dell’ assessore Pasquali e dei consiglieri Carpano e Taramasso”.

“Concludiamo con un sentito ringraziamento a tutti gli elettori che ci hanno concesso fiducia e che hanno supportato con il proprio voto il nostro progetto politico, agli iscritti e i volontari che hanno preso parte alle attività di campagna elettorale e ai candidati, per essersi messi a disposizione del territorio”.