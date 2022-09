Politiche 2022, risultati definitivi: ecco i 15 parlamentari eletti in Liguria alla Camera e al Senato

Liguria. Fine dello spoglio, il ministero dell’Interno assegna alla Liguria 15 posti tra Camera e Senato. Tra questi la maggior parte andranno a Fratelli d’Italia, il partito che sarà il più rappresentato e che, nonostante il taglio ai seggi, passa da zero a quatto pedine. Tre invece i parlamentari della Lega e del Pd (che tuttavia potrebbe salire a quattro), due al Movimento 5 Stelle, uno a Forza Italia, uno a Noi Moderati. Un posto aggiuntivo va contato per Azione-Italia Viva, che elegge un’esponente fuori regione.

Alla Camera saranno 10 i deputati eletti nelle circoscrizioni liguri, di cui 6 appartenenti al centrodestra. Due saranno gli esponenti di Fratelli d’Italia: il coordinatore regionale Matteo Rosso e la vicesindaca spezzina Maria Grazia Frijia, rispettivamente primo e seconda nella lista del proporzionale. La Lega piazza il segretario regionale Edoardo Rixi, vincente nell’uninominale di Ponente, e il capolista Francesco Bruzzone, entrambi riconfermati dopo l’ultimo mandato parlamentare. Allo stesso modo non perde il posto Roberto Bagnasco di Forza Italia, premiato dagli elettori del Levante. Per Noi Moderati ci sarà Ilaria Cavo, attuale assessora regionale della giunta Toti, eletta nell’uninominale di Genova Ponente.

A Montecitorio siederanno all’opposizione nelle fila del Pd l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando (riconfermato) e la sindaca di Sestri Levante nonché segretaria regionale Valentina Ghio. Al gruppo dei dem potrebbe aggiungersi anche Luca Pastorino, deputato uscente, rieletto nel collegio uninominale di Genova Levante come indipendente di centrosinistra. Mantiene il seggio anche Roberto Traversi, capolista del Movimento 5 Stelle.

Saranno 5 i senatori della truppa ligure, anche se uno è paracadutato da fuori regione. Tre faranno parte della maggioranza: il friulano Roberto Menia, capolista di Fratelli d’Italia, l’assessore regionale Gianni Berrino, scelto nell’uninominale di Ponente per lo stesso partito, e la leghista Stefania Pucciarelli, riconfermata grazie alla vittoria nell’uninominale di Levante. Nei banchi dell’opposizione rivedremo dopo cinque anni Lorenzo Basso, eletto come capolista del Pd, e il pentastellato Luca Pirondini, primo della sua lista, che fa il salto da Palazzo Tursi a Palazzo Madama togliendo il seggio alla Lega per un pugno di voti.

Alla compagine ligure della Camera si aggiunge anche Raffaella Paita. L’ex deputata del Pd, presidente della commissione Trasporti nella scorsa legislatura, viene eletta con Azione-Italia Viva in un collegio proporzionale nel Lazio grazie alla rinuncia di Carlo Calenda che entra invece in Sicilia.