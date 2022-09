Politiche 2022, ricorso di Ferri (Azione-Italia Viva). L’annuncio: “Ci spetta un seggio alla Camera”

Liguria. Dopo il “caso Bossi“, dapprima esclusa dal nuovo Parlamento secondo l’attribuzione dei seggi del Viminale salvo poi risultare eletto, un possibile colpo di scena potrebbe avvenire anche in Liguria. A rivendicare un posto alla Camera è infatti Cosimo Maria Ferri, deputato uscente e sottosegretario alla Giustizia nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, candidato come capolista di Azione-Italia Viva e pronto a depositare un ricorso al ministero dell’Interno.

In Liguria il terzo polo ha incassato il 7,37% dei voti validi e non ha visto scattare nessuno dei 6 seggi a disposizione nel collegio proporzionale della Camera. Due le forze politiche alle quali è stato attribuito il secondo seggio: Fratelli d’Italia (ottenuto da Maria Grazia Frijia) e Pd (Valentina Ghio).

Il punto critico sarebbe il calcolo dei voti ottenuti dalle liste minori che non hanno raggiunto l’1%, che non andrebbero conteggiati nella ripartizione dei seggi a livello nazionale ma devono essere tenute in conto nel passaggio successivo, quello dell’attribuzione nelle singole circoscrizioni.,

“Sulla base di questa informazione e della giurisprudenza della Corte di cassazione (sul punto granitica) ho quindi provato a rielaborare i dati della circoscrizione Liguria – spiega Ferri – desumendo che il totale dei voti delle liste aventi ottenuto voti validi, incluse tutte quelle che non hanno raggiunto l’1%, ammonterebbe a 734.463 (anziché 639.819) e che il quoziente elettorale circoscrizionale (ed anche di collegio in questo caso) sarebbe fissato, dividendo 733.463 per i 6 seggi assegnati, in 122.410,5 (anziché 110.755).

Secondo questa teoria e secondo i calcoli effettuati da Ferri, il sesto seggio in Liguria andrebbe attribuito proprio ad Azione-Italia Viva e non al Partito Democratico.