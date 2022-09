Politiche 2022, M5s: “Risultato come base di partenza per opposizione intransigente”

Liguria. “Ci abbiamo messo cuore, coraggio, passione credendoci fin dalle prime battute nonostante la strada fosse in salita. Che il vento stesse cambiando lo abbiamo poi percepito nelle piazze e ai gazebo: la partecipazione ci ha fatto capire che il messaggio stava arrivando forte e chiaro. Il risultato finale non era affatto scontato e per questo ringraziamo i quasi 95.000 liguri che ci hanno votato: il M5S è il terzo partito regionale, oltre che nazionale, con buona pace di chi ci dava per morti. Come Gruppo regionale ci congratuliamo con Luca Pirondini e Roberto Traversi per aver centrato un risultato che ci soddisfa e dal quale intendiamo partire per conquistare ulteriore consenso”.

Così, il capogruppo e il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini sul risultato delle politiche 2022 e la rimonta dei pentastellati.

“Poche settimane fa avevo chiesto ai cittadini di aiutarmi a compiere un vero e proprio miracolo: portare a Roma, dalla Liguria, un Senatore a Cinque stelle. Ce l’abbiamo fatta e sono grato a ciascun elettore e a chi non ha mai smesso di credere in noi. Non faccio nessuna promessa, se non quella di profondere tutto l’impegno del quale sono capace, per essere all’altezza di questa sfida incredibile. Un mio caro amico una volta mi aveva detto: “La strada da Quezzi al Senato è lunga”. Vero, e questa strada so di averla percorsa con impegno, sacrificio e senza mai svendere i miei valori e i miei principi. Di questo sono orgoglioso” aggiunge il portavoce del M5S al Senato Luca Pirondini, che ieri aveva commentato a caldo la sua elezione in Parlamento, non senza riferimenti alle strategie e alleanze ampie, come quella giallorossa mancata alle urne del 25 settembre.

“È stato fatto un grandissimo lavoro territoriale e non a caso il MoVimento 5 Stelle è stato il più produttivo in tutto il Nord Italia. Fino a due mesi fa, tutti ci dicevano che non avevamo speranze, e invece ci abbiamo creduto e lavorando con tenacia abbiamo conquistato, nell’interesse dei cittadini, un seggio alla Camera e uno al Senato. Divido il merito con tutti i portavoce, gli attivisti e i volontari del territorio che in questi due mesi hanno dato una mano preziosa per portare alta la bandiera del MoVimento”, ha aggiunto il referente regionale del M5S Roberto Traversi, confermato alla Camera dei Deputati.

“Bene il risultato conseguito dal M5S, che ci permette di mandare a Roma due rappresentanti della nostra comunità. Ora, auspico che venga fatta, tanto a livello nazionale quanto locale, un’opposizione ancora più intransigente”.

“A livello regionale abbiamo sfiorato il 13% e questo dato, confrontato con quanto totalizzato a giugno per le amministrative, ci dice due cose: che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo lavorare tutti per fare ancora meglio” ha dichiarato Alessandro Cancellieri, candidato alla Camera dei deputati.

I candidati ed eletti infine ringraziano “tutti i liguri che hanno votato MoVimento 5 Stelle: non li deluderemo”.