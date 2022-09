Politiche 2022, Lanza (SI): “Istruzione gratuita dal nido all’università e rilanciare gli investimenti nella ricerca”

Savona. “Matteo Salvini propone di reintrodurre il servizio militare obbligatorio per “insegnare un po’ di rispetto ed educazione a questi giovani d’oggi”. Giorgia Meloni parla di devianze giovanili mettendo in un unico calderone disturbi alimentari e comportamenti violenti, annullando le difficoltà che ha vissuto una generazione costretta a formarsi e vivere la propria socialità in Dad. Nel frattempo nelle regioni a guida Fratelli d’Italia, il diritto all’aborto è più una corsa ad ostacoli per le giovani donne, piuttosto che un diritto vero e proprio. E nel frattempo come in “Don’t look up” si fa finta di niente verso la crisi climatica che non è più alle porte, è già fra noi come dimostra la siccità di questa estate e gli eventi estremi che interessano il nostro territorio ciclicamente”. A dirlo è il consigliere comunale di Sinistra Italiana Luigi Lanza.

“Sono ricette che guardano al passato e mostrano la natura bigotta e reazionaria della destra italiana, roba da “boomer”. Per questo è necessario un modello radicalmente alternativo che metta al centro di un programma di cambiamento per l’Italia i bisogni delle giovani generazioni”.

“A partire dagli investimenti nella scuola pubblica. L’Italia ha fallito sull’istruzione, siamo in cima alle classifiche sull’abbandono scolastico e per numero di laureati; la povertà educativa è una piaga che allargga sin dai primi anni di vita la forbice delle diseguaglianze. Per questo come Alleanza Verdi e Sinistra proponiamo la gratuità dell’istruzione dal nido all’università, l’estensione del tempo scuola, la riduzione di alunni per classe e rilanciare gli investimenti nella ricerca. Parallelamente è necessario puntare sull’educazione sessuale e affettiva nelle scuole dell’obbligo e potenziare iniziative di supporto psicologico all’interno delle scuole”, ha proseguito.

“L’emergenza climatica – sottolinea Lanza – non è più alle porte ma è già qua come conferma la siccità di questa estate, alternata ad eventi estremi. Se è vero che il cambiamento climatico colpisce tutti indistintamente, è anche vero che saranno i giovani a subirne gli effetti peggiori nel corso della propria vita. Per questo proponiamo un grande piano straordinario di investimenti sulle rinnovabili per contenere il surriscaldamento globale entro i 1,5 gradi come suggerisce la comunità scientifica”.

“Un recente sondaggio di SWG fra i giovani dai 18 ai 24 anni, assegna alla lista rossoverde il 7%. Si tratta di un ottimo risultato ma siamo convinti che le idee di giustizia sociale e ambientale abbiano un bacino ancora più ampio. Anche per questo il programma elettorale dell’Alleanza Verdi e Sinistra guarda al futuro e mette al centro i bisogni delle giovani generazioni”, ha concluso.