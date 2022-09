Politiche 2022, la provocazione di Ciangherotti: “Votare Toti significa promuovere la sanità ligure”

Albenga. “Credo che il voto del 25 settembre prossimo rappresenti uno spartiacque molto importante anche per il governatore e assessore alla sanità ligure Giovanni Toti”. Lo scrive il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

Spiega l’esponente forzista: “Il successo nelle urne per la lista ‘Noi Moderati’ rappresenterebbe, anche se indirettamente, il chiaro segnale di una promozione della gestione della sanità nella nostra regione. Al contrario, in caso di sonora bocciatura da parte degli elettori, Toti dovrebbe lasciare la delega alla sanità”.

“Il presidente ha deciso di mettere il proprio nome sul simbolo della lista – sottolinea Ciangherotti -. Per questa ragione, il voto al suo partito non potrà ridursi al giudizio sulle proposte messe in campo per il rilancio del Paese, ma terrà inevitabilmente conto anche del lavoro svolto dal governatore sino ad oggi. Ecco perché votare il partito di Toti il 25 settembre prossimo significherà anche promuoverlo (o meno) rispetto al suo operato in qualità di assessore alla sanità ligure”.

Conclude con un appello il capogruppo albenganese: “Invito tutti i cittadini savonesi a dare un parere positivo o negativo sulla sanità attraverso il voto (o non voto) alla lista del governatore Toti. Chi è insoddisfatto della gestione attuale dovrà semplicemente non votare per quel partito. In caso di flop per la lista ‘Noi Moderati’, l’invito dei cittadini a cambiare sistema o atteggiamento sarà evidente tanto al governatore quanto a tutto il suo entourage”.