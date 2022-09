Politiche 2022, la giornata elettorale tra opere pubbliche da realizzare, prevenzione idrogeologica e bilanci

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 23 settembre 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

Marco Scajola al Salone Nautico di Genova: “Grande partecipazione, un’importante vetrina per la Liguria. Voglia di ripartenza”. Poi fa il bilancio della campagna elettorale

L’assessore regionale Marco Scajola oggi in visita alla sessantaduesima edizione del Salone Nautico di Genova: “Il Salone Nautico rappresenta un’importante vetrina per la Liguria, per le sue eccellenze in un settore strategico per la nostra economia. Tra gli stand si respira un clima positivo, che denota la grande voglia di ripartenza e la resilienza di noi liguri”.

Scajola, capolista al proporzionale per il Senato della Repubblica nella lista Noi Moderati, traccia anche un bilancio della campagna elettorale. “È stata una campagna elettorale breve ma intensa. Ho affrontato questa nuova sfida per amore della nostra terra e per un alto senso di responsabilità verso l’intera comunità ligure. Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente difficile e credo, quindi, che ognuno debba dare il proprio contributo, lavorare duramente, per cambiare e migliorare la vita dei cittadini tutti. Tante le persone incontrate in tutta la Liguria, come d’altronde faccio regolarmente, tanto l’affetto e gli attestati di stima ricevuti, che mi stimolano a dare sempre del mio meglio” commenta.

Poi prosegue: “Il taglio dei parlamentari ha penalizzato molto la nostra regione, la Liguria, ed i liguri hanno bisogno di far sentire la loro voce a Roma. Abbiamo bisogno di una politica seria, fatta da persone preparate, che conoscono il territorio, in grado di dare risposte concrete. Metto a disposizione, quindi, il mio impegno, la mia determinazione e l’esperienza amministrativa acquisita in anni di lavoro tra comune e regione, per portare così il ‘modello Liguria’ anche in Parlamento”.

Rixi (Lega): “Velocità per opere pubbliche non può essere variabile indipendente”

“Il Paese ha la necessità di aprire i cantieri per realizzare le infrastrutture. Bisogna concretizzare un po’ di opere perché il rischio è quello di rimandare sempre le aperture e poi ci ritroviamo, come oggi, con un aumento del 35% dei costi dei cantieri sui materiali e sull’energia, e dobbiamo riquantificare gli importi ricominciando da capo” espresso il deputato della Lega Edoardo Rixi, già viceministro al Mit, nel corso del suo intervento al convegno ‘Riparazioni navali in crescita: investimenti per il futuro di Genova’ a Palazzo San Giorgio a Genova.

“La velocità per le opere pubbliche non può essere una variabile indipendente. Iniziamo ad allineare i vari ministeri investendo subito su ciò che è prioritario per la nazione. Oggi il settore pubblico deve essere in grado di rispondere alle domande che esigono risposte rapide, altrimenti il nostro Paese perderà competitività” conclude.

Fiume Centa, la DC: “Dalla Regione cifre irrilevanti per la prevenzione idrogeologica”

“Apprendiamo con grande soddisfazione che il sindaco di Albenga ha provveduto mediante ordinanza urgente alla pulizia del fiume Centa. Certo non si può non rimanere stupiti dai numeri resi pubblici per questo intervento in quanto il Comune di Albenga investe per queste opere di prevenzione idrogeologiche ben 310.000 euro mentre il sistema regionale partecipa alle opere con solo 21.000 euro”. Lo dice in una nota il commissario provinciale della Democrazia Cristiana Luigi Tezel.

“È un fatto gravissimo che l’ente titolato alla sicurezza idrogeologia e di protezione civile finanzi queste opere urgenti per la sicurezza della città di Albenga con una cifra irrilevante persino per la eventuale gestione burocratica di queste opere. La Democrazia Cristiana savonese chiede con forza, aderendo alle parole dell’onorevole Edoardo Rixi, di abolire il reato ambientale per la pulizia e rimozione di materiale nei fiumi o torrenti nonché tutti i nulla osta o autorizzazioni di enti terzi perché i sindaci e i dirigenti comunali devono essere tranquilli di programmare questi tipi di opere senza pile di carte e autorizzazione anche costose. Non sappiamo infatti quale pregio architettonico possa avere della vegetazione spontanea nei greti dei fiumi, quale tutela di un Sic dinnanzi alle vite umane e quale autorizzazione debba essere necessaria dalla Regione per riutilizzare il materiale del greto del fiume per procedere al ripascimento della costa cittadina”.

“Spiace che nessun eletto della provincia di Savona in parlamento abbia attivato iniziative legislative per una seria delegificazione in questa materia anche perché ormai non abbiamo più la stagionalità delle piogge, ogni mese può succedere di tutto lo abbiamo visto in altre zone d’Italia peraltro in modo drammatico. Non va neanche dimenticato che le opere di salvaguardia dell’incolumità del fiume Centa dovrebbero essere a carico della Regione Liguria come sicuramente il tanto atteso ripristino della grave situazione del lungo Centa in corrispondenza dell’abitato cittadino la cui situazione è di totale abbandono dopo le prime opere urgenti sostenute e anticipate dal Comune di Albenga”.

Sottosegretario Costa (Noi Moderati): “Grazie Liguria per questa avventura! Andiamo a votare, solo così potremo cambiare insieme il Paese”

“Da Taggia a Genova, da Savona a Chiavari, passando per La Spezia, Albenga, Sanremo, Rapallo vi stringo in un abbraccio virtuale e vi ringrazio per i sorrisi, le pacche sulle spalle, gli attestati di stima, l’incoraggiamento, la passione, il coraggio di crederci, l’entusiasmo, l’affetto, i caffè. Questa campagna elettorale, diversa da tutte quelle che ho fatto fino ad oggi, è stata una meravigliosa avventura in cui ho avuto l’ennesima conferma delle incredibili ricchezze e eccellenze della nostra terra. Imprese e aziende all’avanguardia, bellezze architettoniche e paesaggistiche che lasciano senza fiato e ti rimettono al mondo. È stato bellissimo respirare intensamente la nostra Liguria”. A dirlo sulla sua pagina Facebook il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, capolista in Liguria nel proporzionale Camera nella Lista Noi Moderati.

“Ho incontrato imprenditori, medici, infermieri, agricoltori, artigiani, commercianti, insegnanti, forze dell’ordine. Donne, uomini, bambini, anziani. Ognuno mi ha lasciato qualcosa. Ciò che però mi porterò dentro più di tutto siete voi, che in tantissimi mi avete accolto, ascoltato, che avete dialogato con me, che mi avete stretto la mano, che avete creduto nelle mie parole e nel mio operato. Pensando ad ognuno di voi mi sorride il cuore. In questi due anni ho servito il Paese con tutto me stesso, al meglio delle mie capacità e con profonda dedizione. Il mio impegno non cambierà e non finirà certo domenica. Perché per me la politica è coerenza, è mettersi a disposizione della comunità” conclude.

Chiusura campagna elettorale, Movimento 5 Stelle ligure a Roma

Il Movimento 5 Stelle ligure è andato a Roma, in piazza Santi Apostoli, per partecipare alla chiusura della campagna elettorale con il presidente Giuseppe Conte e tutti i candidati della famiglia pentastellata.

“Domenica, a due mesi dallo scioglimento delle Camere, diamo la parola agli italiani – dichiarano -: auspicando per i nostri portavoce un risultato oltre le aspettative, ringraziamo tutti gli attivisti e volontari che con spirito di appartenenza, ai banchetti e agli eventi nelle piazze liguri, hanno dato un contributo prezioso in questa breve ma intensa campagna elettorale”.

Chiusura campagna elettorale centrodestra, Toti: “Nostra coalizione ha dimostrato di saper governare bene città e regioni”

Entusiasmo, sorrisi e grande partecipazione a far da cornice alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra ligure.

“Non è stata una campagna elettorale facile, per la prima volta è partita in piena estate. E inoltre la posta in gioco è importante, c’è in ballo la governabilità del Paese. Dobbiamo andare avanti sull’autonomia, serve capacità di prendere decisioni, in un momento in cui certe scelte sono anche difficili – afferma il presidente Giovanni Toti -. Tanti temi che solo una coalizione come quella di centrodestra è in grado di portare avanti, una coalizione che ha esperienza di governo e ha dimostrato di saper governare bene città e regioni. Per questo saprà dare risposte ai cittadini. Su questo palco c’è il modello Genova che qualche grillino prova ad attribuirsi: ricordo che il modello Genova dei grillini era quello del ponte con altalene che immaginava Toninelli. È importante che finalmente vada a Roma quel pezzo di Liguria che in questi anni ha davvero costruito un futuro per questa città e per questa regione. A Roma deve andare chi mostra amore per la nostra terra e ha condiviso fino in fondo in questi anni un percorso né facile né scontato”.

Poi l’appuntamento più importante: “Domenica sera ci ritroviamo qui, a festeggiare il cambio di marcia per questo paese, e una Liguria finalmente presente a Roma. Adesso la palla passa agli elettori, ma di certo lo spaccato entusiasta presente questo pomeriggio ha già dato un segnale forte e positivo rispetto alle aspettative di Noi Moderati e del centrodestra unito”.