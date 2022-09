Politiche 2022: la giornata elettorale tra incontri sul territorio, misure contro il caro energia e presentazione dei candidati

Liguria. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 9 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre.

MARCO SCAJOLA (NOI MODERATI): “INCONTRI SUL TERRITORIO PER ASCOLTARE LE ISTANZE LIGURI E PORTARLE A ROMA”

Marco Scajola, candidato al Senato con Noi Moderati, sta svolgendo “un’intesa attività di ascolto in tutto il territorio ligure, per comprendere le istanze dei liguri e portarle a Roma. Un’agenda intensa, che va dal Ponente al Levante, dalla costa all’entroterra”.

“L’ascolto dei cittadini e degli amministratori è una parte importante del mio ruolo di politico e di amministratore. Il confronto continuo è per me un arricchimento e la voce e le idee di chi vive il territorio ogni giorno sono sempre fonte di ispirazione e tematiche su cui riflettere. Una costante da quando ero consigliere comunale, poi vicesindaco ad Imperia e, a seguire, nella mia attività in Regione”, afferma Marco Scajola, che prosegue: “In questa campagna elettorale breve, ma intensa, voglio confrontarmi con i liguri sulle principali tematiche che devono essere portate all’attenzione a Roma. Ieri sera, ad esempio il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, ha organizzato un incontro molto interessante con gli amministratori dell’estremo Ponente ligure, dal quale sono merse delle criticità da risolvere e dei punti di forza da valorizzare, dei quali mi farò portavoce a Roma.”

Il sindaco Armando Biasi commenta:” Il nostro è un territorio che troppo spesso è stato ascoltato durante le campagne elettorali, ma poi, abbandonato dai nostri rappresentanti una volta eletti. Votare Marco Scajola è un voto utile al nostro territorio, perché lui è sempre disponibile, sono certo che una volta che sarà eletto sarà un riferimento importante per il nostro territorio, come lo è ora in Regione”.

ENERGIA, PASTORINO (LEU): “CONTRO CARO BOLLETTE MISURE STRAORDINARIE COME IN PANDEMIA”

“Contro il caro energia bisogna provvedere con un intervento tempestivo, quindi con l’approvazione in Parlamento del decreto Aiuti bis e con il via libera a un nuovo decreto del governo per rispondere alle esigenze delle attività produttive e delle famiglie. Ma, parlando con le persone durante gli incontri di campagna elettorale, di fronte a questo scenario è necessario adottare un meccanismo simile a quello della pandemia, con un sistema indennizzi calcolato in base ai danni economici provocati dall’impennata dei prezzi di elettricità e gas per famiglie e cittadini. Bisogna prevedere, dunque, dei ristori tenendo conto della differenza con le bollette dello scorso anno, prevedendo un incremento dei prelievi sugli extraprofitti. Il metodo è già stato sperimentato, occorre solo metterlo a punto per un’emergenza di tipo diverso, ma altrettanto impattante”. Lo dichiara il deputato uscente, Luca Pastorino, candidato per il centrosinistra nel collegio uninominale 3 in Liguria.

“Diventa ancora più impensabile – aggiunge Pastorino – che le destre parlino di flat tax, una misura che crea ulteriori squilibri ai conti pubblici a favore dei ricchi e a danno delle famiglie più in affanno, creando maggiori disuguaglianze. È insensato, insomma, il fatto che una persona con un reddito sopra i 100mila euro paghi la stessa aliquota della signora Maria che vive con poche centinaia di euro al mese, cosicché la persona ricca risparmia migliaia di euro, mentre la signora Maria non riceve alcun beneficio. La nostra proposta, al di là dell’emergenza, è quella di una riforma fiscale incentrata su una maggiore progressività, a garanzia di tutti, a cominciare dalle fasce di reddito basse che devono essere tutelate. E non colpite dal sistema iniquo come quello della tassa piatta che non appiattisce proprio nulla, ma alimenta ulteriori ingiustizie sociali, come già spiegato, pagate dalle casse pubbliche”.

ITALIA SOVRANA E POPOLARE PRESENTA I CANDIDATI

Sabato 10 settembre h 12, presso il CAP di via Albertazzi 3r, presentazione alla stampa dei candidati liguri, alla Camera e al Senato, della lista Italia Sovrana e Popolare (ISP). In rappresentanza della segreteria nazionale, sarà presente l’avvocato Antonio Ingroia.