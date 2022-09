Politiche 2022, la giornata elettorale: gli incontri nel savonese in vista del 25 ottobre

Liguria. Di seguito i principali interventi elettorali di oggi, sabato 3 settembre 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

Circa 300 persone all’evento della Lega a Finale Ligure

Ieri sera 300 persone hanno partecipato all’evento organizzato dalla sezione di Finale Ligure per presentare alcuni candidati alle prossime elezioni del 25 settembre. Sono intervenuti l’onorevole Sara Foscolo, il senatore Paolo Ripamonti, il coordinatore regionale e parlamentare Edoardo Rixi e il capogruppo al Senato, senatore Massimiliano Romeo.

“Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute ieri sera per ascoltarci, capire quali sono le tematiche a noi care, la nostra identità e i nostri valori – è il commento entusiasta di Marinella Geremia, segretario della sezione di Finale – È importante avere le persone giuste al posto giusto anche per avere supporto per le prossime elezioni amministrative del 2024 qui a Finale. Noi ci crediamo, ora speriamo che il nostro territorio scelga Lega! Grazie ancora al mio fantastico direttivo e a tutta la sezione”.

Savona, lunedì si inaugura la nuova sede della Lega

Lunedì 5 settembre alle ore 17.30 sarà inaugurata a Savona in corso Italia 177r la nuova sede provinciale della Lega in occasione delle prossime elezioni del 25 settembre. Alle ore 20.00 la sezione Lega – Salvini Premier di Savona organizza un incontro pubblico presso i bagni Avalon (ex Aquario) in via Nizza 105 a Savona. Ospiti della serata saranno il presidente dei senatori Massimiliano Romeo, l’onorevole e segretario regionale Edoardo Rixi, i senatori Paolo Ripamonti, Francesco Bruzzone e l’onorevole Sara Foscolo. La cittadinanza è invitata a partecipare, seguirà apericena.

Gli incontri e il programma elettorale del Partito Democratico

Sabato 3 e domenica 4 settembre i candidati e le candidate della lista PD Italia democratica e progressista con militanti e volontari distribuiranno, nelle maggiori piazze liguri, materiale informativo e le proposte del Partito Democratico contro il carovita e il caro energia.

“1000 piazze per l’Italia” è la campagna di mobilitazione che, a partire dal 3 e 4 settembre, per tre weekend consecutivi, fino alle elezioni, vedrà il PD in piazza con banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare le proposte del Partito Democratico contro il caro vita e il caro energia.

Di seguito luoghi dove avverrà la distribuzione del materiale informativo nel weekend del 3 e 4 settembre nel savonese

Federazione Savona:

3 settembre Varazze 10.00-12.00

3 settembre Pietra Ligure 10.00-12.00

3 settembre Savona, Lavagnola 18.30-22.00

Le proposte del Partito Democratico: “Fissare un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità per imprese e utenze domestiche. Attivare un contratto “luce sociale” per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con un’alta percentuale di fornitura elettrica prodotta da fonti rinnovabili e gratuita. Raddoppiare il credito d’imposta delle imprese già da giugno 2022 per compensare gli extra-costi di gas ed elettricità da finanziare con la proroga e l’estensione del contributo straordinario sugli extra profitti delle imprese energetiche. Avviare un piano nazionale di risparmio energetico, incentivando le imprese a investire in un utilizzo più efficiente dell’energia e semplificando le procedure per produrre energia da fonti rinnovabili nel quadro dell’accelerazione della transizione ecologica (punto centrale del programma). Infine, in sintonia con quanto sta avvenendo in questi giorni, fare pressione a livello UE per l’introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas”.

Lista Toti sui dati relativi all’occupazione: “In questi giorni di campagna elettorale parlano in tanti per criticare il buongoverno di “Noi Moderati”. Poi parlano i numeri”

Più occupati e disoccupazione in calo. Ě lo specchio dell’Italia, ma lo è ancor di più della Liguria, dove i dati sono migliori a quelli della media nazionale. Non lo dice qualche comunicato stampa di parte, non è propaganda elettorale. Quelli li lasciamo ai gufi che ogni giorno raccontano una realtà diversa, frutto della loro fantasia e dell’invidia.

Il Bollettino Statistico del mese di agosto con ferma che gli occupati nel primo trimestre 2022 erano più di 584mila, rispetto ai 565mila di un anno prima. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% (+2.8%). Il tasso di disoccupazione è sceso dal 10.6% al 9.4%. A livello nazionale il tasso di occupazione è al 58.2%. Come sottolineato anche dal presidente Giovanni Toti, il valore ligure è tornato soprattutto al di sopra dei livelli pre Covid: nel 2019 infatti alla fine del terzo trimestre gli occupati erano pari al 63.2%.

In questi giorni di campagna elettorale parlano in tanti per criticare il buongoverno di “Noi Moderati”. Poi parlano i numeri.

Nel savonese i banchetti del M5S

Il MoVimento 5 Stelle torna in piazza con i banchetti informativi per presentare il programma elettorale in occasione delle elezioni del 25 settembre. Gli attivisti 5 Stelle della provincia di Savona hanno incominciato da alcuni giorni ad allestire i banchetti presso i quali viene distribuito il materiale con le proposte di programma già presentate da Giuseppe Conte: “Sarà un’occasione per incontrare ed ascoltare i cittadini sui gravi e impellenti problemi che il prossimo Parlamento dovrà affrontare: il salario minimo, il reddito di cittadinanza, la crisi economica con l’aumento dei costi energetici, la salvaguardia dell’ambiente, la transizione ecologica, la tutela e l’incremento dei diritti civili e sociali , sono alcune delle battaglie in cui la comunità 5 Stelle è da tempo impegnata”.

Molti gli appuntamenti nei prossimi giorni organizzati in provincia di Savona. Insieme agli attivisti, saranno anche presenti i portavoce nelle istituzioni e i candidati al Parlamento. Gazebo e banchetti sono allestiti nei fine settimana e durante i mercati settimanali di dieci citta della provincia: Albenga, Albisola, Andora, Cairo Montenotte, Celle ligure, Finale Ligure, Millesimo, Savona, Vado Ligure, Varazze.