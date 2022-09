Politiche 2022, il Pd chiude la campagna elettorale in piazza Pertini a Savona con i candidati della coalizione

Savona. Si avvicina la fine della campagna elettorale per queste elezioni politiche 2022: ecco gli ultimi appuntamenti del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista in Liguria per la chiusura della campagna.

Federazione di Savona

Mercoledì 21 settembre ore 21, piazza Pertini, chiusura campagna elettorale con Andrea Orlando candidato PD alla Camera; Valentina Ghio candidata PD alla Camera; Aurora Lessi candidata PD alla Camera, Lorenzo Basso candidato PD al Senato, Marina Lombardi candidata PSI alla Camera, Simona Simonetti candidata AVS alla Camera, Cristina Bicceri e Mauro Gradi, candidati +Europa alla Camera e Carlo Frumento candidato IC al Senato.

Federazione di Genova

Giovedì 22 settembre ore 18, largo XII Ottobre, chiusura campagna elettorale con Andrea Orlando candidato PD alla Camera, Valentina Ghio candidata PD alla Camera; Mauro Gradi candidato +Europa alla Camera; Simona Simonetti candidata AVS alla Camera e Brando Benifei Eurodeputato. Intervengono anche i candidati nei collegi uninominali alla Camera Katia Piccardo e Luca Pastorino; il candidato PD alla Camera Alberto Pandolfo e i candidati PD al Senato Lorenzo Basso, Cristina Lodi e Giancarlo Furfaro.

Federazione di Imperia

Mercoledì 21 settembre ore 18 Federazione Operai, via Corradi, Sanremo. Dopo l’incontro La scuola al centro in cui saranno presentate le proposte del PD sul tema, i candidati PD alla Camera Andrea Orlando e Valentina Ghio e il candidato al Senato Lorenzo Basso interverranno all’evento di chiusura della campagna elettorale a cui saranno presenti anche Marina Lombardi candidata PD alla Camera; Enrico Ioculano consigliere regionale e Cristian Quesada, segretario provinciale.

Federazione Spezia

Giovedì 22 settembre ore 21, piazza Mentana, chiusura campagna elettorale con Andrea Orlando candidato PD alla Camera; Valentina Ghio candidata PD alla Camera, Daniele Montebello, candidato PD alla Camera; Guido Melley candidato AVS al Senato; Franco Vaira candidato +Europa al Senato; Giancarlo Furfaro candidato Articolo Uno al Senato e Brando Benifei Eurodeputato. Intervengono anche gli altri candidati della Coalizione progressista.