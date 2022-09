Politiche 2022, il movimento astensionista rilancia: “Il voto utile non serve”

Liguria. “A pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre i leader di partito lanciano sempre più pressantemente appelli al voto utile, lasciandosi spesso andare ad espressioni false e inquietanti che dipingono l’astensionismo degli elettori come un rischio ed un pericolo per la democrazia. Al loro coro univoco si uniscono senza nessuna remora e cognizione di causa una folta schiera di intellettuali che, a rincarare la dose, sempre più spesso affermano che chi si astiene non ha poi il diritto di lamentarsi. Forse non hanno capito che più denigrano l’astensionismo e tanto più questa modalità elettorale cresce, perché il tempo dei condizionamenti è ormai finito e l’elettorato non è più disposto a farsi raggirare”.

Così inizia il comunicato stampa del Movimento Astensionista Politico Italiano, che in questi giorni sta facendo sentire la propria voce in vista delle prossime elezioni politiche previste per il 25 settembre. E che, come molti sondaggi hanno previsto, vedranno un nuovo aumento delle astensioni, nonostante la corsa dei partiti a recuperare voti, e soprattutto ‘voti utili’.

“E’ opinione comune, incolpevolmente maturata a seguito di decenni di informazione pubblica ampiamente riconosciuta come distorta, ritenere il voto come l’esclusiva espressione di una preferenza politica verso un candidato, un partito o una coalizione – continua la nota stampa – Niente di più errato. Il voto, ma meglio sarebbe definirlo per ciò che effettivamente è, ovvero un autentico “atto elettorale”, è invece il risultato finale dei ragionamenti, le riflessioni, le valutazioni politiche appartenenti ad ogni elettore. E’ pretestuosamente in “malafede” chi lo considera e circoscrive all’esclusiva apposizione di una semplice crocetta su una scheda elettorale”.

“Fatta questa dovuta premessa – continua – anche l’astensione elettorale è quindi espressione di voto libero e democratico, e guai a quella democrazia che intende sanzionarne l’esercizio poiché a quel punto sconfinerebbe nelle eclatanze di un regime autoritario e dittatoriale a tutti gli effetti. Bisognerebbe invece riflettere sul “perché” un libero e democratico esercizio di voto quale è anche l’astensione elettorale in ogni sua forma (mancata affluenza, schede bianche, nulle e rifiuti motivati ai seggi), pienamente inquadrata nel diritto costituzionale del voto libero, non rientri, finito lo spoglio, nella contabilizzazione elettorale finale. Vige, infatti, un’aberrante pratica antidemocratica e discriminatoria che fa sì che terminato lo spoglio siano presi in considerazione soltanto i voti utili, quelli cioè che fanno unicamente comodo ai partiti, buttando nei rifiuti l’espressione politica di milioni e milioni di elettori “non allineati”. La conseguenza di ciò, che poi si materializza come un editto in tutte le fasi successive dell’informazione politica pubblica monopolizzata illegittimamente dai partiti, è il valore sovradimensionato ed esclusivamente a loro vantaggio che da tale operazione deriva”.

“Se dagli esiti delle urne si continuano ad escludere non soltanto coloro che le hanno disertate, ma anche chi ha espresso scheda bianca, nulla e rifiuto motivato ai seggi, anche chi esprime voto utile non ha né valore né considerazione, poiché ai partiti non interessano i voti numericamente considerati, ma fanno gola solo e soltanto le percentuali così ottenute”.