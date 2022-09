Politiche 2022: FdI primo partito anche in Liguria davanti al Pd, il M5S soffia un senatore alla Lega

Liguria. Alla fine Fratelli d’Italia si conferma primo partito anche in Liguria, relegando il Pd al secondo posto. A spoglio pressoché completato il partito di Giorgia Meloni si piazza al 24,4%, risultato peggiore di quello nazionale che supera il 26%. I democratici ottengono invece una percentuale più alta portando a casa il 22,2-22,5% tra Camera e Senato.

La notizia è però il terzo posto assoluto del Movimento 5 Stelle che raggiunge il 12,8-12,9% (a livello nazionale si colloca intorno al 15%) e supera ampiamente la Lega. Il risultato è fondamentale per l’assegnazione dei tre seggi proporzionali del Senato, attribuiti secondo un riparto a livello regionale che non tiene conto delle coalizioni. In questo modo in Liguria vengono eletti Roberto Menia (Fratelli d’Italia), Lorenzo Basso (Partito Democratico) e Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle). Rimane escluso, a dispetto delle previsioni iniziali, il leghista Alessandro Piana, vicepresidente della Regione.

Il centrodestra in Liguria ottiene complessivamente il 42,3-42,5% (a livello nazionale viaggia sopra il 44%). Dopo Fratelli d’Italia, la Lega si ferma a cavallo del 9% (meglio alla Camera che al Senato), Forza Italia al 6,4-6,7%, Noi Moderati al 2,1-2,6%.

Il centrosinistra supera di poco il 30%, risultato migliore di quello nazionale grazie al Pd ma complice anche il risultato delle altre liste: Alleanza Verdi-Sinistra al 4,1-4,3%, +Europa al 3,3%. Flop per Impegno Civico, il partito di Luigi Di Maio, che si ferma sotto lo 0,5%.

Azione-Italia Viva, il cosiddetto Terzo polo, in Liguria totalizza il 7,2-7,3%, sostanzialmente in linea col risultato nazionale.

Tra le liste minori, Italexit si colloca al 2,5-2,6% (a livello nazionale non supera il 2%), Italia Sovrana e Popolare 1,5-1,6% e Unione Popolare 1,5-1,7% (entrambe leggermente meglio del dato italiano).

Impossibile elaborare previsioni attendibili per la Camera, visto che il riparto avviene a livello nazionale. Di sicuro entreranno i capilista di Fratelli d’Italia e Pd, Matteo Rosso e Andrea Orlando, mentre un altro seggio scatterà per il leghista Francesco Bruzzone.