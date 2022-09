Politiche 2022, è savonese l’app che ti dice quale partito è più vicino alle tue idee

Savona. Votopiù: è savonese la prima app per valutare in modo imparziale le proposte elettorali e scoprire quali coalizioni si avvicinano di più alle tue idee

Il prossimo 25 settembre gli italiani saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo parlamento. Tre giovani sviluppatori savonesi hanno ideato una app per valutare le proposte delle coalizioni presenti alla prossime elezioni e scoprire quali tra queste sono più affini alle risposte.

L’idea degli sviluppatori è quella di suscitare curiosità circa le proposte e i temi trattati dai partiti attraverso un’app semplice e divertente, che sia più vicina al modo di comunicare dei giovani. L’utente dovrà rispondere utilizzando delle emoticon, che rappresentano il suo grado di apprezzamento, alle domande su vari temi della politica. Una volta concluso “il quiz”, apparirà il risultato.

In poche ore l’app ha registrato migliaia di download, scalando le classifiche degli store. È possibile scaricarla andando direttamente nello store (Play Store per Android o App Store per iOS) del proprio smartphone e ricercando Voto Più.