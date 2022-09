Politiche 2022, Ciangherotti vs Toti e Demichelis lo bacchetta: “Incoerente. Prima lo difendi poi lo attacchi”

Andora-Albenga. “Eraldo Ciangherotti non brilla certo per coerenza”. È questo, in sintesi, il tema del duro attacco da parte del coordinatore savonese di “Cambiamo” e sindaco di Andora Mauro Demichelis.

Il motivo del contendere è la sanità e le posizioni di Ciangherotti sul tema definite “incoerenti” da Demichelis, che lo ha anche invitato “a riflettere”.

“Ci sarebbero molti modi per difendere il governatore Giovanni Toti dalle accuse mosse da Eraldo Ciangherotti di essere poco sensibile ai temi della sanità ingauna. Ci sarà occasione per farlo in maniera costruttiva, – ha esordito Demichelis. – Ma credo che, oggi, le parole migliori da usare siano quelle pronunciate agli organi di stampa proprio da Ciangherotti, solo pochi mesi fa”.

“In data 11 maggio 2022, l’esponente di Forza Italia, che a quanto pare non brilla per coerenza, dichiarava a difesa di Giovanni Toti (cito IVG): ‘… Chiamare in causa il Ministro Speranza sarebbe l’unica cosa sensata da fare, ma per il comitato è più importante colpire un avversario politico piuttosto che provare ad ottenere un risultato utile per la salute di tutti i cittadini. […] non possiamo continuare a domandargli di riaprire un pronto soccorso – dichiarava alla stampa Ciangherotti – Toti per legge non può farlo’”.

“‘Il comitato, al contrario, tappezza la città di lenzuoli contro il governatore ligure, anche perché alla fine della battaglia per l’ospedale a qualcuno interessa ben poco. L’obiettivo è quello di mandare a casa Toti, a costo di passare sopra ogni cosa. Comprese le paure delle persone’. Invito Ciangherotti a riflettere sulla sua coerenza. Ai cittadini il giudizio”, ha proseguito il coordinatore si “Cambiamo”.

“Giovanni Toti non è candidato ad un seggio in parlamento. Piaccia o meno, Giovanni Toti è il Governatore della Liguria e ha tutto il diritto di fondare e guidare un movimento politico che porti sui tavoli romani i problemi delle comunità, a partire da quella Legge che oggi non permette di riaprire il Pronto Soccorso. Ricordo che Toti non ha chiuso il pronto soccorso di Albenga, lo ha chiuso il suo predecessore”.

“Durante la pandemia, il Governatore della Liguria ha attivato e garantito importanti risorse all’ospedale ingauno che è stato un presidio di eccellenza contro il covid e ha salvato la vita a molte persone. Ha garantito sale rianimazioni nel periodo più acuto e il sistema sanitario ligure è stato dichiarato un modello d’eccellenza per come ha affrontato l’emergenza nel confronto con altre Regioni d’Italia. Ciangherotti tutto questo lo ha dimenticato? Come la sua dichiarazione fatta alla stampa?”, ha concluso Demichelis.