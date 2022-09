Politiche 2022: caro bollette, lavoro e giovani i temi più discussi nella giornata elettorale

Liguria. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 2 settembre 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

Lista Toti Liguria: “Fondi europei contro il caro bollette e per salvare famiglie e imprese”

“Concretezza, esperienza amministrativa, nessuna promessa da campagna elettorale cui poi non dare seguito. Oltre le idee, i fatti”. Riassumono così il metodo di sostegno alla campagna elettorale del presidente Giovanni Toti. “Facile parlare di ‘debito buono’ scegliendo la strada più semplice (e dannosa) o vaneggiare su indipendenza monetaria e uscita dall’UE. No, i mezzi per agire ci sono: i fondi strutturali europei in fase di programmazione nelle Regioni. Tra Por, Fesr, Fse, Psr si può evitare di produrre nuovo debito, proprio come fatto nel periodo della pandemia. Eccolo il valore aggiunto, l’esperienza amministrativa ed il buon senso che passano dal servizio alla Regione, a quello per il Paese” affermano i sostenitori della lista Toti Liguria.

“Ma la soluzione non aggrada il Pd, in particolare l’europarlamentare Benifei che taccia di miopia quanto proposto da Toti, ma forse si è scordato lui le lenti e così distorce la realtà. Sostanzialmente Benifei si preoccupa di eventuali soldi tolti alle imprese ed al contrasto alla povertà e propone di utilizzare gli extraprofitti delle compagnie energetiche. Forse, guardando da Bruxelles con il cannocchiale, non riesce a percepire la distanza tra risorse e territorio: in attesa della disponibilità dei fondi, molte aziende avranno già chiuso ed il gap sociale sarà aumentato vertiginosamente, creando un preoccupante aumento del tasso di povertà. “Fortunatamente, ormai, le mirabolanti uscite dei piddini, non ingannano più nessuno. La propositività reale di Toti è stata colta da moti italiani e presto anche dagli altri a cui proclami e dichiarazioni a suon di slogan non creano più facili illusioni. È tempo di trovare un vero equilibrio, la strada ce la sta indicando Toti con Noi Moderati” concludono.

Lavoro, Orlando (PD): “Siamo pronti con delle proposte per sostenere Ansaldo Energia e Piaggio. Fondi Pnrr risorsa preziosa che non va sprecata”

Questa mattina il Ministro del Lavoro Andrea Orlando e i candidati del Partito Democratico in Liguria – Valentina Ghio segretaria regionale del PD e candidata alla Camera; Lorenzo Basso, Giancarlo Furfaro e Cristina Lodi, candidati al Senato; Alberto Pandolfo e Katia Piccardo candidati alla Camera – hanno incontrato, su richiesta del PD, i sindacati liguri, per ascoltare le loro istanze sul mondo del lavoro. All’incontro erano presenti anche il segretario metropolitano PD Genova Simone D’Angelo e il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi.

Al centro le crisi aziendali in Liguria, da Ansaldo a Oto Melara fino a Piaggio, su cui il Ministro Orlando si è soffermato particolarmente annunciando che, per quanto riguarda Piaggio: “Stiamo lavorando per trovare soluzioni in tempi rapidi, mentre più delicata – ha proseguito Orlando – risulta la questione di Ansaldo Energia, per questo sarebbe da valutare un eventuale sostegno di Cassa Depositi e Prestiti per l’azienda, chiedendo però garanzie e impegni chiari per il futuro”.

I sindacati hanno chiesto che sia avviato un dialogo costante con il governo sui temi del lavoro e di attivare soluzioni per contrastare il caro energia, che rischia di mettere in ginocchio le imprese.

Affrontatati anche temi urgenti come quello della Sanità e del Pnrr: “Sarebbe necessario un piano di ampio respiro, che vada oltre l’ordinaria amministrazione, in grado invertire un trend, a partire dalla fuga dei cittadini che per curarsi vanno in altre regioni. I fondi del Pnrr se ben usati permetteranno di portare avanti un’assistenza sanitaria di prossimità e offrire un servizio di cura in quei territori lontano dagli ospedali. In Liguria invece Toti sta usando il Pnrr solo per la manutenzione ordinaria, senza un piano sociale e sanitario articolato; questo vuol dire sprecare degli investimenti preziosi e non consentire un riposizionamento della Regione nello scacchiere nazionale”, ha osservato il Ministro.

“Con questo incontro abbiamo voluto fare un quadro delle necessità e delle urgenze presenti nel mondo del lavoro ligure su cui intervenire e avviare un percorso che dovrà proseguire nei prossimi mesi con la configurazione del nuovo governo, dando priorità alle misure di tutela di lavoratori e aziende che la crisi che stiamo vivendo rende necessarie”, ha tracciato gli obiettivi Valentina Ghio, segretaria regionale del PD.

“Le urgenze sollevate dai sindacati, dal caro energia alla crisi industriale, sono completamente condivisibili – ha sottolineato Lorenzo Basso, capolista al Senato -. Il Partito Democratico ritiene che in questo momento debba essere prioritario e fondamentale affrontare questi temi e che sia indispensabile occuparsi dell’aumento del costo della vita con proposte in grado di sostenere le fasce più deboli”.

Le politiche giovanili secondo Cosimo Ferri, candidato alla Camera dei Deputati col Terzo Polo

“Le ragazze e i ragazzi meritano maggiore attenzione. C’è bisogno di provvedimenti legislativi che tengano conto del fatto che i giovani rappresentano uno dei gruppi sociali che rischiano di essere maggiormente pregiudicati e penalizzati dalle difficoltà che stiamo vivendo in questo momento storico. Possono rappresentare i protagonisti di una nuova stagione di rilancio dell’intero Paese. Tra le fasce d’età più basse si registra un disagio crescente dovuto soprattutto alla mancanza di certezza sul futuro. Spesso la povertà delle famiglie impedisce loro di dedicarsi allo studio e perseguire gli obiettivi professionali che si sono prefissati”.

“Tante potrebbero essere le misure per agevolare i loro percorsi: sostenere la residenzialità per gli studenti fuori-sede, ridisegnare la formazione professionale secondaria sul modello vincente degli ITS, garantire la possibilità di maturare competenze STEM e digitali. Anche la disoccupazione o la precarietà dell’occupazione incide negativamente sulle loro scelte (che spesso finiscono per essere obbligate, e quindi ‘non scelte’)”.

“In questo periodo di forte crisi i più colpiti rischiano di essere ancora una volta i minori, e per questo la dispersione scolastica va combattuta con impegno. Bisogna rendere la scuola centro di socialità per la crescita dell’individuo: della sua formazione culturale e non solo. L’istruzione non deve più essere negata a nessuno. Il lavoro offerto non deve essere di bassa qualità, poco garantito, temporalmente incerto. Il dato relativo ai NEET, quei giovani che non studiano e non cercano impiego, delinea un fenomeno sociale grave ed è sitomatico delle difficoltà che i giovani incontrano nel tentativo di fare il loro ingresso nella vita adulta. Il contesto è in rapida trasformazione e ci sono reali possibilità di invertire la tendenza”.

“È necessario creare opportunità con sistemi integrati in ambito europeo che colleghino in maniera intelligente la domanda e l’offerta. I programmi europei come Garanzia giovani si sono dimostrati poco efficaci perche non costruiti sulle reali esigenze: vanno ridisegnati pensando a progetti più calzanti, mirati e ben calibrati. Le opportunità di crescita oggi possono essere più concrete rispetto al passato, ma devono essere coltivate con attenzione dal nostro Paese. Investire sulle nuove generazioni equivale ad investire sullo sviluppo e benessere del Paese, il futuro dell’intera Italia”.

Marco Scajola: “Il decreto concorrenza che prevede le gare sulle concessioni balneari non è urgente, il Governo si occupi delle vere emergenze”

“Apprendo con stupore e preoccupazione la notizia che il Governo sta accelerando sul decreto Concorrenza che prevede le gare per i balneari”. Lo afferma il coordinatore del Tavolo Interregionale e assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola, che prosegue: “Un tema delicato che riguarda un settore economico nevralgico per l’Italia richiede la massima attenzione. Ci sono delle gravi emergenze in atto in Italia: dalla crisi energetica a quella del lavoro, ritengo fondamentale che l’attuale Governo si concentri su queste problematiche e non vada ad incidere sulle imprese balneari”.

“Inoltre, molte imprese liguri nelle ultime settimane sono state duramente colpite dal maltempo e hanno subito ingenti danni. Procedere in tempi rapidi, che non consentirebbero un confronto ed un dialogo con i rappresentanti del settore balneare, sarebbe infierire contro queste realtà già duramente provate dalla pandemia.”

Savona, in piazza del Popolo la presentazione dei candidati liguri del Terzo Polo

Domani, sabato 3 settembre, alle 18, presso i giardini di Piazza del Popolo a Savona, è in programma un incontro di presentazione dei candidati del Terzo Polo in Liguria.

Cosimo Maria Ferri, Raffaella Paita, Desiree Negri, Mauro Avvenente, Mary Caridi e Gabriele Pisani avranno l’occasione spiegare il programma riformista del Terzo Polo, sia a livello nazionale che rispetto alla realtà ligure. Introduce l’assessore del Comune di Savona Barbara Pasquali e conclude il consigliere comunale Massimiliano Carpano.

Sandra Zampa (PD) sabato 3 settembre ad Albenga

“La buona politica è fatta dai buoni politici ed è con questa visione che il nostro circolo PD intende operare in questa campagna elettorale. Il punto di partenza è sabato 3 settembre con la visita presso il nostro circolo e la nostra città di Sandra Zampa, già sottosegretaria alla salute nel governo conte due ed ora candidata al Senato nel collegio uninominale Liguria ponente”. Lo comunica il circolo PD di Albenga.

“Aprire la campagna della nostra città con un personaggio di spicco e con elevate competenze in un campo complesso come quello della sanità è un forte segnale della nostra presenza sul territorio e della volontà di fare sentire la nostra voce sui temi e sui valori fondamentali. La battaglia per una sanità giusta, pubblica ed efficiente rappresenta davvero una priorità per per il nostro partito, come dimostrato proprio dalla visita della responsabile nazionale sanità del PD, nonostante i numerosi impegni. Il tema ospedale ingauno sarà ovviamente al centro dell’incontro che si terrà presso il circolo PD di via Roma alle ore 14 e 30 di sabato 3 settembre e al quale tutta la cittadinanza è invitata”.