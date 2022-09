Politiche 2022, Berrino (FdI) incontra i cittadini: gazebo a Savona e Varazze

Liguria. I candidati alle politiche di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, Matteo Rosso e Roberto Menia incontrano la cittadinanza. Appuntamento sabato 3 settembre alle 10:30 in Piazza Matteotti a Cogoleto, alle 11:30 in Viale Nazioni Unite a Varazze e alle 12:30 in Corso Italia a Savona.

Ci sarà il banchetto di Fratelli D’Italia al quale saranno presenti l’assessore regionale Gianni Berrino, candidato al collegio uninominale 1 per il Senato, Matteo Rosso, Coordinatore della Liguria di Fdi e candidato capolista alla Camera e l’On Roberto Menia, già deputato e candidato capolista Senato collegio plurinominale della Liguria.

L’occasione sarà proficua per un momento di incontro e di proposta per illustrare alla cittadinanza il progetto politico di Fratelli D’Italia per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

Il circolo fratelli d’Italia alassio scalda i motori in vista delle elezioni del 25 settembre. “Saremo presenti con tre gazebo per le piazze di alassio il 3,il 10 e il 18 per mostrare il programma di governo ai cittadini” afferma Massimo Marino vice presidente del circolo. Il 6 settembre farà visita l’assessore regionale Gianni Berrino candidato al senato per incontrare i balneari e le altre categorie per illustrare il programma di governo. Sara accompagnato dal cordinatore provinciale Claudio Cavallo anche lui candidato alla camera e da Andrea Gervasoni presidente del circolo alassino. L’appuntamento é alle 18:30 presso il bar lido in passeggiata Ciccione”.