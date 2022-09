Polisportiva Quiliano Karate: i “vecchietti terribili” Gaggero, Terragno e Dameri vincono l’Open Cup

La sezione karate della Polisportiva Quiliano si è messa alle spalle un fine settimana ricco di gare e di successi. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dai tre “vecchietti terribili”. Sergio Gaggero, Massimo Terragno e Gianni Dameri hanno infatti vinto l’edizione dell’Open Cup che si è tenuta a Torino.

Nessuna medaglia per i più giovani, che hanno però sfiorato in tre occasioni il bronzo. Le loro performance, comunque molto positive, contribuiscono a classificare la Polisportiva Quiliano al sedicesimo posto su 141 sodalizi provenienti da tutta Europa.

Vicinissimi al podio sono andati Carlo Ferraris, che ha sfoderato dei jakutzuki ciudan che hanno piegato gli avversari, Giulia Badano, che ha lottato come una leonessa ma che perde la finale solo per una decisione arbitrale che la polisportiva ha definito “discutibile”, e Alice Calcagno che non riesce a disputare la finale a causa di un colpo ricevuto l’incontro precedente . Ottima prestazione anche per Francesca Rossello, che con un ginocchio dolorante si ferma solo alla semifinale per il bronzo gareggiando gli ultimi 40 secondi su una gamba sola.

Settimo posto per Riccardo di Adamo, che dopo aver vinto i primi 2 incontri, perde il terzo. Poi ripescato per il bronzo perde il primo incontro. Settimo posto anche per Gaia Panaro, sconfitta nel primo incontro con la campionessa italiana, ripescata perde il successivo incontro . Alessio di Stefano ed Emiliano Scotto perdono il primo incontro e non vengono ripescati, ma che, dichiara il club, “dimostrano comunque di essere competitivi nelle proprie categorie”.

Grande soddisfazione, dunque, per i maestri Roberto Calcagno e Ghenadi Fersini che, insieme al direttore tecnico maestro Benemerito Rodolfo Fersini, hanno accompagnato i ragazzi a questo appuntamento.