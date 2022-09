Pietra Ligure, HBRun dona alla cardiologia del Santa Corona uno strumento per monitorare l’Ecg

Pietra Ligure. “Siamo stati davvero molto felici di aver tenuto a battesimo il nuovo ‘Spiderflash’ donato dall’Associazione ‘HBRun’ alla S.C. Cardiologia diretta dal Dott. Sharam Moshiri e alla S.S. Cardiologia interventistica guidata dalla dott.ssa Annamaria Nicolino dell’Ospedale Santa Corona”, hanno affermato il sindaco di Pietra Ligure Luigi de Vincenzi e il consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio.

“Si tratta di uno strumento prezioso per la registrazione prolungata del’ECG e apparecchio importante per la diagnosi e la prevenzione di malattie cardiovascolari, è stato acquistato grazie alla raccolta fondi promossa e sostenuta dal gruppo HBRun, formato proprio da personale sanitario della Cardiologia, della S.C Neuroradiologia diretta dal dott. Riccardo Padolecchia e dalla S.C. Medicina nucleare guidata dalla dott.ssa Lucia Di Ciolo del presidio pietrese da tempo impegnato nel sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dell’infarto cardiaco e dell’ictus cerebrale, dall’a.s.d. ‘Il Corpo’ di Pietra Ligure e con il ricavato dello spettacolo teatrale ‘Tredici a tavola’ messo in scena dalla compagnia teatrale ‘Gli Zanni0’ di Tovo San Giacomo.

“Proseguendo nel loro instancabile impegno nel diffondere la conoscenza e l’importanza di adottare stili di vita corretti nella prevenzione di alcune malattie quali ictus ed infarto, HBRun, capitanata dalla dott.ssa Annamaria Nicolino e dalla dott.ssa Marta Vitali, organizza, con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, la gara podistica e camminata non competitiva ‘HBRun Riviera delle Palme’, bella e sana manifestazione sportiva per grandi e piccini che si svolgerà a Pietra Ligure domenica 16 ottobre e il cui ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto per l’acquisto di attrezzature mediche”.

“Davvero ringrazio HBRun e tutto il gruppo di sostenitori e collaboratori per lo straordinario impegno profuso nell’opera di sensibilizzazione nei confronti della prevenzione delle malattie cardiovascolari, in primis infarto e ictus che sono fra le prime causa di morte e invalidità in Europa e, come amministrazione, siamo contenti di ospitare nella cornice di piazza San Nicolò e del centro storico l’appuntamento di domenica 16 ottobre con lo sport, la salute, la prevenzione e la beneficenza”, hanno concluso.