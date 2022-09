Passo in avanti per Funivie: revocata la concessione a Italiana Coke

Provincia. Passo in avanti importante nella vertenza Funivie. Con un decreto legge, il Governo ha sancito la revoca definitiva della concessione dell’infrastruttura, dei servizi di trasporto e del relativo parco ferroviario.

Lo ha annunciato il senatore Paolo Ripamonti nel corso della festa di chiusura della campagna elettorale della Lega, ieri sera alla Suerte di Laigueglia: “ Oggi è una giornata di buone notizie – ha dichiarato il senatore savonese -. La prima è che Piaggio ha avuto 46 milioni di euro di commessa. L’altra buona notizia, che sancisce un momento fondamentale, è che oggi finalmente c’è stata la revoca della concessione di Funivie attraverso il decreto legge che abbiamo approvato”.

Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro della Funivia Savona- San Giuseppe di Cairo. Con la revoca della concessione a Italiana Coke, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale diventa incaricato della gestione diretta dell’impianto funiviario.

“L’impegno che chiedo al futuro Governo e quindi anche ad Edoardo Rixi, che sarà sicuramente il prossimo Ministro dei Trasporti, è quello di prendersi un impegno con questa provincia. Chi meglio di lui (Rixi, ndr) potrà chiudere le partite aperte – ha aggiunto il senatore della Lega -. Abbiamo bisogno di una bretella che colleghi il mare alla montagna, dobbiamo creare le condizioni per rendere la nostra provincia appetibile. Bisogna chiudere positivamente la partita delle Funivie, dare lavoro e avviare un processo di coesione tra tutte le forze associative”.

Si tratta di un passaggio annunciato e previsto nel decreto legge 16 giugno 2022 (reso concretamente effettivo dal recente provvedimento), che impone al concessionario uscente di rendere “agevole e rapido il subentro del nuovo soggetto gestore”, anche e soprattutto “per assicurare la continuità dell’esercizio del servizio pubblico”. Per effetto della revoca, i contributi statali residui sospesi (sono circa 20 milioni di euro) verranno allo stesso modo revocati “ed eventualmente potranno essere utilizzati secondo le modalità consentite dalle procedure di contabilità pubblica”.

Nella giornata di Ieri, si è tenuto a Savona il tavolo di coordinamento provinciale proprio per fare il punto sulla vertenza di Funivie. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali avevano manifestato la loro preoccupazione per via della “perdurante situazione di stallo nella vertenza”. Un’allarme, quello lanciato dalle parti sindacali, volto ad invocare “risposte ancora prima dell’avvio della nuova legislatura e dell’insediamento del nuovo Governo”.