Carcare. Ha superato ogni rosea aspettativa lo svolgimento della 13ª edizione del torneo Sempre Con Noi di pallavolo femminile riservato a squadre italiane di Serie B ed estere della loro massima serie, organizzato dalla società Pallavolo Carcare nelle giornate del 24 e 25 settembre, con il patrocinio dell’assessore allo sport della regione Liguria e dei comuni di Carcare e Cairo Montenotte.

“Era prevedibile che sarebbe stato un torneo di buon livello – commenta il presidente Michele Lorenzo -, considerata anche la qualità delle squadre impegnate, ma che il buon livello di gioco potesse emergere fin dalle prime fasi di gioco del primo set della prima gara non ci avremmo scommesso. Quindi un ennesimo traguardo positivo che corona il percorso di questo torneo per l’aggiudicazione del trofeo Vitrum&Glass, che ha visto la partecipazione di 160 unità tra atleti e staff, con una cinquantina di supporters a seguito. Una macchina organizzativa composta da venti persone della società Pallavolo Carcare che hanno consentito una sincronia perfetta tra i due campi di gioco, quelli di Cairo Montenotte e Carcare”.

Il trofeo Vitrum&Glass, assegnato dopo una finale su quattro set mozzafiato tra l’italiana Acqui Terme ed il VBC Chesaux, è stato riconquistato dalle svizzere che così hanno bissato il successo della 12ª edizione. La finale si è svolta con una cornice di pubblico numeroso e rumoroso, con cori da stadio che hanno alzato l’adrenalina del gioco che ha visto un primo set appannaggio della compatta e temeraria formazione dell’Acqui terme conquistato dopo 35 minuti con un punteggio di 31 a 29. Di tutt’altro esito l’andamento dei set seguenti dove le svizzere hanno caricato le bande laterali per macinare i punti utili per la conquista della gara, coi i parziali vincenti di 25-19, 25-14, 25-18.

Soddisfazione ovviamente per le svizzere, un po’ di amaro in bocca per le piemontesi che devono comunque ritenersi soddisfatte per un meritato secondo posto conquistato dopo una serie di gare non certamente facili, non sottacendo che la presenza di team di livello presenti in questa edizione non ha certamente reso semplici le varie gare che, dalla lettura dei punteggi set, consultabili dal sito www.pallavolocarcare.it, si connotano combattuti punto punto.

Ottimo quarto posto per l’unica formazione ligure della Rimont Serteco, neo promossa in B1 che ha ceduto le armi alla nobile compagine del Garlasco in una gara iniziata a favore delle liguri che hanno finito per poi cedere il terzo podio alle lombarde (25-19, 23-25, 20-25)

guarda tutte le foto 8



Pallavolo femminile, 13° torneo internazionale Sempre Con Noi

Nella cronaca del torneo si segnala l’anticipata partenza dello Salisburgo per una doppio infortunio ad altrettante atlete che, alla fase finale del torneo, ha indotto le austriache ad abbandonare.

La classifica finale: 1° VBC Cheseaux, 2° Pallavolo Acqui, 3° Volley 2001 Garlasco, 4° Rimont Serteco Volley School, 5° L’Alba Volley, 6° Fiamma Torrese, 7° Rubierese Volley, 8° PSV SGB Salisburgo.

I premi individuali sono stati assegnati a Silvia Romanin (Serteco) miglior palleggio, Oriane Haemmerli (Cheseaux) miglior giocatrice, Diletta Tommasin (Acqui) miglior attacco, Erika Pritehard (Cheseaux) miglior libero, Francesca Mirabelli (Acqui) miglior centrale.

Il riconoscimento alla carriera è stato conferito a Daniele Lavagna, ex arbitro nazionale e docente di pallavolo attualmente componete del direttivo Fipav Liguria e responsabile de settore beach volley.

Le gare erano trasmesse in diretta live (attualmente ancora visibili sempre dal sito) e sono state seguite da circa 5.800 persone. Spenti i riflettori ora si parte per l’organizzazione della 14ª, edizione in programma la terza settimana di settembre 2023.