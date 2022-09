Pallacanestro Vado, tre squadre e un unico gruppo: biancorossi pronti a partire nel weekend

Vado Ligure. Scatta questo fine settimana la stagione della Pallacanestro Vado con gli esordi sabato al Pallone di Vado alle 18,15 dell’Under 17 Eccellenza nel derby contro MyBasket Genova e domenica a Cogoleto alle 18,30 della Serie C Silver contro la squadra locale.

Un unico gruppo, composto da diciassette ragazzi, si dividerà su tre campionati (Serie C, Under 19 Eccellenza e Under 17 Eccellenza) che avrà a condurlo uno staff nutrito e di livello.

Saltarelli sarà il campo allenatore della Serie C con La Rocca assistente mentre Imarisio condurrà Under 19 e Under 17 Eccellenza con Saltarelli, Roganovic e La Rocca assistenti.

Come al solito la prima squadra sarà al servizio del settore giovanile e dopo quattro anni la Pallacanestro Vado ha chiesto la riammissione al massimo campionato senior della regione proprio perché il nucleo del 2003/2004, che ha raggiunto tre finali nazionali, è arrivato quasi a fine giovanile ed aveva bisogno di un contenitore da posizionare un gradino più in alto.

L’età media sarà di 17 anni e mezzo ed un torneo senza promozioni causa riforma dei campionati consentirà di essere ancor meno condizionati dal risultato.

I nuovi inserimenti sul telaio Under 19 Eccellenza dello scorso anno saranno quattro: Luca Salomone (1999, il vecchio del gruppo) Alessandro Morando e Lazar Vujic (2004) e Dimitrie Stankovic (2006).

Oltre ad Abdramane Siby volato a Belgrado in casa Mega, la squadra non potrà contare sul rilevante apporto di Nicolò Bontempi, Università e C Gold a Milano.

Già martedì prossimo, poi, inizierà il campionato Under 19 Eccellenza (Vado ore 20,45) con i biancorossi che ospiteranno Moncalieri nella nuova versione del campionato nazionale ridotto a sole 72 squadre in Italia.

Una stagione molto impegnativa ma altrettanto stimolante.

Il roster della Serie C Silver (età media 17,7)

Salomone Luca 1999

Rebasti Alessio 2002

Bertolotti Andrea 2003

Giannone Alessandro 2003

Tridondani Daniele 2003

Morando Alessandro 2004

Micalizzi Enrico 2004

Vujic Lazar 2004

Squeri Simone 2004

Fantino Filippo 2004

Serafini Matteo 2006

Migone Luca 2006

Stankovic Dimitri 2006

Scarsi Gabriele 2006

Tridondani Lorenzo 2006

Mbeledogu Philip 2006

Pellegrino Nicolò 2007

Allenatore Saltarelli Marco

Assistente La Rocca Dario

Assistente Imarisio Simone

Preparatore fisico Piras Jennifer

Fisioterapista Sorbo Francesco

Dirigente La Rocca Emilio

Dirigente Squarotti Paride