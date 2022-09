Palazzo Santa Chiara, l’appello di Russo: “Disegniamo insieme il futuro. Con Frontespazio cittadini protagonisti”

Savona. Il Comune, attraverso le parole del sindaco Marco Russo, rinnova l’invito ai cittadini a prendere parte a FronteSpazio, il percorso partecipativo pensato per coinvolgere la città sul futuro di Palazzo della Rovere.

Da venerdì 30 settembre nascerà Frontespazio. I lavori si apriranno alle 18.30 con un evento nel cortile riaperto, durante il quale verrà presentato il percorso. Il processo che si articola in 3 percorsi laboratoriali aperti a tutti previa iscrizione o la sera del 30 a Palazzo della Rovere o a partire dal 15 settembre nel form online che si trova al seguente indirizzo oppure potrà farlo dal vivo, fino a sabato alle ore 9, in uno dei banchetti allestiti allo scopo dentro Palazzo Della Rovere.

Il funzionamento del percorso verrà illustrato domani sera, venerdì 30 settembre alle ore 18, proprio nel cortile di Palazzo della Rovere. Sarà l’occasione per conoscersi, per avere informazioni sul restauro e sul progetto partecipativo. Ci sarà poi tempo per chiacchierare, ascoltare musica jazz, approfittando, per chi lo vorrà, di un angolo allestito dall’associazione Passo a Passo dedicato agli aperitivi.

“I cittadini e le loro idee – dice – saranno protagonisti di FronteSpazio, la nuova storia per Palazzo della Rovere che si trasforma per diventare uno spazio ibrido e flessibile, in grado di aprirsi alle esigenze della cittadinanza, dove eventi e servizi innovativi coesisteranno con le tradizionali funzioni di biblioteca. Ecco perché la partecipazione dei cittadini-attori e futuri utenti è importante”.

“La costruzione di questo nuovo polo culturale – sottolinea l’architetto Andrea Canziani del Ministero della Cultura – è cofinanziata dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero e i laboratori sono parte delle Giornate Europee del Patrimonio dedicate quest’anno al tema ‘Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro’ che riprendono lo slogan europeo ‘Sustainable Heritage’, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e lo ampliano con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future”.

I temi su cui i savonesi potranno esprimersi sono tre: che identità dovrà avere Palazzo Della Rovere? Che servizi vorrei trovare in questo polo culturale? Che palinsesto culturale organizzare durante la fase del cantiere?

Rispondere a queste domande partecipando a uno dei tre tavoli pubblici significa esprimersi su come rendere Palazzo della Rovere un polo culturale “vivente”, dove tutti possono entrare facilmente, senza pregiudizi, senza barriere psicologiche, fisiche o culturali. Un polo socio/culturale che deve diventare un primo accesso agli altri luoghi culturali della città, un luogo che deve essere capace di dialogare con tutti gli interlocutori, sociali, educativi e culturali del territorio con i quali scrivere la nuova storia di questo bellissimo luogo.